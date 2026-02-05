Elezioni Provincia di Crotone, si vota il 29 marzo

1 minuto per la lettura

Fissata al 29 marzo la data delle elezioni provinciali di Crotone, si svolgeranno presso il seggio unico allestito nella sede della Provincia

Nel pomeriggio di martedì 4 febbraio il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Fabio Manica, ha firmato il decreto n. 3 con cui vengono ufficialmente convocati i comizi elettorali per l’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Il provvedimento, adottato in applicazione della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le elezioni provinciali si svolgeranno domenica 29 marzo 2026. Le operazioni di voto si terranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso il seggio unico allestito nella sede della Provincia di Crotone, nella sala “Paolo Borsellino”.

Corpo elettorale, candidabili, presentazione di liste e candidature

Come previsto dalla normativa vigente, sono chiamati al voto i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale. Gli stessi amministratori locali sono anche eleggibili alla carica di consigliere provinciale, a condizione che risultino in carica al momento della consultazione. Le liste dei candidati al Consiglio provinciale e le candidature alla carica di Presidente dovranno essere presentate presso l’Ufficio elettorale, costituito nella sede della Provincia, dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 8 marzo e dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 9 marzo 2026.

Elezioni provincia di Crotone, il commento del presidente Manica

Sull’importanza dell’appuntamento elettorale è intervenuto il Presidente della Provincia, Fabio Manica, che ha sottolineato il valore istituzionale del momento: «Si tratta di un passaggio fondamentale per la vita amministrativa dell’Ente. L’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale rappresenta un momento di responsabilità e di partecipazione per tutti gli amministratori del territorio, chiamati a scegliere chi avrà il compito di guidare la Provincia nei prossimi anni.

Auspico che la fase elettorale metta, anche stavolta, al centro i bisogni delle comunità locali e le prospettive di sviluppo della provincia di Crotone».