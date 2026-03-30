Ammirati nuovo presidente della Provincia di Crotone

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Eletto il nuovo presidente della provincia di Crotone, è Antonio Ammirati, sindaco di Cotronei

Antonio Ammirati, sindaco di Cotronei, è il nuovo presidente della Provincia di Crotone, eletto al termine della consultazione che si è svolta ieri, domenica 29 marzo 2026dalle 8 alle 20, nella sede dell’ente di via Mario Nicoletta, con sindaci e consiglieri comunali chiamati a rinnovare gli organi provinciali.

AMMIRATI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, SFIDA TUTTA INTERNA AL CENTRODESTRA

A contendersi la guida dell’ente intermedio sono stati due esponenti del centrodestra: Ammirati, poi risultato vincitore, e Umberto Lorecchio, sindaco di Pallagorio ed esponente di Noi Moderati, in assenza di un candidato unitario del centrosinistra.

Centrosinistra ai margini

Nessuna candidatura ufficiale è arrivata infatti dal fronte progressista, se si esclude la presenza dell’ex presidente provinciale Franco Parise, inserito nella lista a sostegno di Lorecchio, a conferma di un ruolo marginale del centrosinistra in questa tornata.

CINQUE LISTE

Il quadro delle liste è stato articolato: cinque complessivamente, per eleggere i 10 consiglieri provinciali. La consultazione, riservata agli amministratori dei Comuni, ha fatto registrare un’affluenza superiore al 94%, con 304 aventi diritto al voto tra sindaci e consiglieri di 24 municipi (esclusi Cutro, Casabona e Savelli).

Risultato meno scontato del previsto

Se la vittoria di Ammirati appariva probabile sulla carta, meno atteso è stato il ridotto divario con Lorecchio: 50,181 il dato ponderato per il sindaco di Cotronei contro il 44,453 del competitor. Un risultato che segnala qualche scostamento rispetto alle indicazioni ufficiali dei partiti della coalizione.

Gli eletti nelle liste di Ammirati

Ammirati era il candidato ufficiale del centrodestra, sostenuto dalla lista di Forza Italia, che porta in Consiglio provinciale Fabio Manica e Ferdinando Alfì, e da “Identità e Territorio”, che elegge Cataldo Maltese e Saverio Punelli. Con lui anche la lista “Crescere”, collegata al sindaco di Crotone Vincenzo Voce, che elegge Vincenzo Familiari, e “Idea Comune”, promossa dal consigliere regionale Sergio Ferrari, che conquista due seggi con Antonio Ierardi e Antonio Ranieri.

Provincia Futura e il fronte di Lorecchio

Lorecchio era sostenuto dalla lista “Provincia Futura” guidata da Giuseppe Fiorino, eletto consigliere insieme a Franco Parise – risultato il più votato – e Ramona Maura. Il gruppo raccoglie ex esponenti di Forza Italia distanti dalla linea ufficiale e riferimenti di Noi Moderati, configurandosi come area critica interna al centrodestra.

Nuovi equilibri e resa dei conti

Il successo del sindaco di Cotronei ridisegna gli equilibri politici in provincia e segna il ritorno del centrodestra alla guida dell’ente intermedio. Ora però è caccia ai “franchi tiratori”: il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, parla di una nuova fase, mentre il sindaco Voce annuncia provvedimenti interni nella sua area per chi non ha rispettato gli accordi.

Una fase delicata per l’ente

Ammirati eredita una fase complessa per la Provincia di Crotone, soprattutto sul piano economico, con fratture politiche da ricomporre ma anche con la possibilità di contare su una filiera istituzionale che collega ente intermedio, Regione e Governo nazionale.