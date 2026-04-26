Elezioni amministrative 2026, a Cirò Marina si sfidano in tre per la guida del Comune

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Sono tre i candidati a sindaco che si sfideranno alle elezioni al comune di Cirò Marina che, nel frattempo scende sotto i 15mila abitanti e quindi si svolge senza ballottaggio

CIRÒ MARINA (CROTONE) – I giochi per le elezioni comunali dei prossimi 24 e 25 maggio 2026 sono ormai fatti tra ritorni alla politica attiva, debutti, cambi di fronte. Giri di valzer per Antonio Pace, Enza Crogliano, Pietro Mercuri e Antonio Castiglione.

Adesso, la parola spetta ai tre candidati alla carica di sindaco, Giuseppe Dell’Aquila, Mariagrazia Panebianco e Nicodemo Parrilla, perché la vittoria elettorale dipenderà moltissimo dal livello di gradimento che ognuno di loro riuscirà a raggiungere, orientando il voto degli elettori neutrali e indecisi. Le liste sono civiche, una circostanza che segna la consueta sconfitta dei partiti.

Quali i profili dei competitor?

Segretario del Circolo del Pd, Giuseppe Dell’Aquila, capeggia la lista “Cirò Marina Bene Comune“, che annovera i candidati esponenti dem, Claudia Aloe-Nicodemo Carelli-Giuseppe Facenza-Giovanni Malena, la coordinatrice provinciale di Più Europa, Mariasole Cavarretta, la coordinatrice cittadina di Libertà è Democrazia, Giuseppina Nisticò, nonché Vincenzo Chiarelli, consigliere comunale per tre consiliature molti anni fa e vicepresidente del partito locale di Noi Moderati fino al recente commissariamento. La candidatura che desta quasi scalpore rimane, comunque, quella di Pietro Francesco Mercuri, vicesindaco dimissionario della Giunta Ferrari ed esponente politico di destra. Cirò Marina bene comune Giuseppe Dell’Aquila Claudia Maria Aloe Patrizia Bortone Valeria Federico Nicodemo Carelli Mariasole Cavarretta Vincenzo Chiarelli Vittoria Esposito Giuseppe Facenza Domenico Filippelli Giovanni Malena Ettore Massari Pietro Francesco Mercuri Luca Cataldo Murano Giuseppina Nisticò Silvio Parisi Angela Sestito Ferro

A differenza di Nicodemo Parrilla, ex sindaco, e di Giuseppe Dell’Aquila, che si ricandida alla guida del Comune, Mariagrazia Panebianco, assessora comunale esterna con deleghe alla pubblica istruzione e alla cultura, si candida per la prima volta e corre alla testa della lista denominata “Civica per Cirò Marina”. Con lei si ricandidano gli amministratori uscenti, Ferdinando Alfì (Fi), presidente del consiglio, Francesca Aloisio (Fi), assessora con delega ai servizi manutentivi, Andrea Mistretta (Fi), assessore all’ambiente, Gianfranco Notaro, consigliere delegato alle politiche sociali e ai tributi e capogruppo di Forza Italia, Giusi Pirito, Maria Esposito, Francesca Larocca, Cataldo Sicilia (Fi), Antonio Cataldo Strumbo. Civica per Cirò Marina Maria Grazia Panebianco Ferdinando Alfì Francesca Aloisio Antonio Castiglione Rosa Caruso Antonio Cataldi Maria Esposito Loredana Ferrara Francesca Rosa La Rocca Nicodemo Lettieri Andrea Mistretta Gianfranco Notaro Giusi Pirito Cataldo Sicilia Sabrina Strancia Giovanni Strangi Antonio Cataldo F. Strumbo

I volti nuovi sono Antonio Castiglione, già segretario locale dei Gd, assessore della Giunta Parrilla e segretario provinciale di Italia Viva, attuale presidente dell’associazione “La Speranza”; Rosa Caruso, Sabrina Strancia, Giovanni Strangi, Loredana Ferrara, mentre Nicodemo Lettieri è il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani e Antonio Cataldi è il segretario particolare del sindaco con un passato da consigliere, assessore e nell’Udc.

Il primo candidato della lista “Radici e Futuro“, capeggiata da Nicodemo Parrilla, si chiama Giuseppe Dell’Aquila come il capolista dem. Gli esponenti politici sono Barbara Brunetti, Enza Crogliano e il consigliere comunale Giuseppe Russo (Fdi), Francesco Barone, ex assessore un tempo vicino all’allora sindaco e poi senatore Nicodemo Filippelli, Leonardo Gentile, ex assessore, Ambrogia Tangari, ex consigliera comunale. Il colpo di scena, peraltro prevedibile e annunciato da l’Altravoce – Il Quotidiano, è la candidatura del consigliere comunale uscente, Antonio Pace, con Nicodemo Parrilla, considerata la sua appartenenza al Partito democratico e al gruppo consiliare con capogruppo Dell’Aquila. Radici e futuro Nicodemo Parrilla Giuseppe Dell’Aquila Barbara Brunetti Enza Crogliano Francesca Caparra Ambrogia Tangari Giuseppe Russo Francesco Barone Leonardo Gentile Salvatore Anania Antonio Pace Domenico Aloe Raffaele Senatore Loris Lisa Angelo Tucci Sandra De Franco Lucy Malena

In pratica, Brunetti, Russo, Gentile, Tangari, Pace, sono tornati al seguito di Parrilla, che ha candidato anche Enza Crogliano, assessora dimissionaria della Giunta Ferrari, Salvatore Anania, Domenico Aloe, Raffaele Senatore, Lia Loris, Angelo Tucci, Sandra De Franco, Lucy Malena. Si prospetta una campagna elettorale quantomeno vivace tra desideri di riconferma e di rivalsa.