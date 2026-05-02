Elezioni comunali Crotone, ufficializzata lista “Vito Barresi sindaco”

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Ufficiale la lista civica “Vito Barresi sindaco” a Crotone: 32 candidati, forte presenza femminile e un progetto politico tra rinnovamento e sviluppo

A una settimana dalla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, è stata ufficialmente resa nota la lista “Vito Barresi sindaco”, che sostiene la corsa di Vito Barresi a primo cittadino di Crotone. La formazione civica schiera trentadue aspiranti consiglieri comunali, espressione di diverse realtà professionali, sociali e territoriali.

LA SQUADRA DI VITO BARRESI

Accanto al candidato sindaco compaiono numerose presenze femminili: Antonella Pantisano, Claudia Varano, Carla Barresi, Maria Ombrello, Germana Greco, Rita Arcuro e Angelica Liò, alle quali si aggiungono Rosa Pugliese, Aurora Precone, Veronica Amoruso e Antonia Tarantino. Una presenza significativa che punta a portare in Consiglio comunale la voce di chi vive quotidianamente i problemi dei quartieri, del lavoro e delle famiglie.

IL GRUPPO CIVICO

Nel gruppo figurano inoltre Alessandro Grotteria, Salvatore Messina, Vincenzo Trivieri, Francesco Iovine, Franco Longo, Francesco Arcuro, Luciano Arcuri, Antonio Rosario Trivieri e Samuele Pio Grotteria, insieme a Nicolas Liò, Davide Grotteria, Fabio Bozza e Ugo Arcuri. A chiudere la lista, infine, ci sono Antonio Ciro Ruggiero, Antonio Cusato, Antonio Precone, Georgios Papadopoulos, Pasquale Gerace, Mattia Nardacci, Monica Cortonesi e Giampiera Vrenna.

UN LABORATORIO CIVICO APERTO

La lista si presenta come un laboratorio civico che punta a intercettare il consenso di chi non si riconosce più negli schieramenti tradizionali e chiede alla politica un cambio di passo, fondato su trasparenza, partecipazione e concretezza amministrativa.

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TRA GIOVANI ED ESPERTI

Con una squadra che unisce giovani e figure più esperte, il progetto politico guidato da Barresi mira a costruire un’alternativa amministrativa centrata sull’ascolto dei cittadini, sulla qualità dei servizi essenziali e su una visione di sviluppo sostenibile capace di rimettere Crotone al centro delle politiche territoriali e regionali.