Le baruffe del Pd diviso ad Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO – “Il progetto di una parte del gruppo del Pd era quello di vincere il congresso e poi defenestrare il sindaco Vittimberga“, è quanto si legge in un documento, a firma della stessa Vittimberga, dell’esecutivo e dei componenti del Pd. I firmatari esprimono in primis il proprio rammarico per la scelta di passare all’opposizione, fatta dal gruppo consiliare del Pd, composto dai consiglieri Gaspare Cavalieri, Maria Greca Fauci e Massimo La Face.

Il rammarico è dovuto “soprattutto al fatto che i consiglieri che lasciano la maggioranza fanno parte del Pd, partito a cui appartengono i firmatari di questo documento, con in testa il sindaco Vittimberga, tesserata da 15 anni.” I firmatari denunciano: “ed è proprio il partito che, chissà per quale oscuro motivo, adesso questi signori stanno usando per tentare di indebolire l’Amministrazione, che, faticosamente e tra mille difficoltà, ha cercato in tutti i modi di riportare Isola Capo Rizzuto alla normalità.”

E, di rimando, la Vittimberga & company fanno risalire l’azzeramento della Giunta al rifiuto dei consiglieri del gruppo consiliare del Pd di partecipare alle riunioni, organizzate nel periodo pre-congressuale, “sancendo di fatto la divisione.” La divisione – sottolineano – “frutto del progetto di fare fuori il sindaco è stata la causa, e non già la conseguenza, dell’azzeramento, dopo il quale è iniziato un continuo brontolio da parte di questi, secondo cui il sindaco avrebbe costretto gli assessori a dimettersi.”

La Vittimberga sostiene, invece, di aver optato per l’azzeramento, “pratica figlia di un galateo istituzionale, evitando di revocare la delega solo a qualcuno, di fatto umiliandolo.” Lei, l’esecutivo e gli altri piddini puntualizzano che nella nuova Giunta c’erano quattro tesserati al Pd, incluso Carlo Cassano, e che Gareri, quando si candidò a sindaco nel 2019, fu appoggiato da una parte del Pd. Di seguito, alle accuse contrappongono i finanziamenti già ottenuti, 13,2 milioni di euro con il Pnrr, la produttività dei dipendenti passata dal 22 al 95%, come Belluno, l’approvazione della relazione sulla performance 2021 e la liquidazione dei relativi incentivi, l’assunzione di 25 nuovi dipendenti a tempo indeterminato e di 12 a tempo determinato, la tempestività nel pagamento delle fatture ai fornitori.

La stoccata finale: il sindaco Vittimberga e gli altri firmatari affermano che né il livello provinciale né quello regionale del Pd sono informati della scelta del gruppo consiliare di passare all’opposizione né l’hanno condivisa. Psc, le 4 Bandiere Blu, i lavori sul lungomare completano l’immagine di “un treno in corsa.”