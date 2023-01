Crotone, il sindaco Voce nomina tre nuovi assessori

1 minuto per la lettura

CROTONE – Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha nominato tre nuovi assessori riempendo i vuoti creati dalle dimissioni di Rachele Via, Natale Filiberto e Gianni Pitingolo. Si tratta di Nicola Corigliano e Giovanni Greco, entrambi consiglieri eletti nelle liste di Tesoro Calabria, e Isabella Secreto, ingegnere, direttore del Collegio dei costruttori edili della provincia e segretaria dell’ordine degli ingegneri.

A Corigliano il sindaco ha assegnato le deleghe Pubblica istruzione, Cultura e Spettacolo; Greco, ingegnere ed ex presidente del Consiglio comunale, si occuperà di Urbanistica, Edilizia, Gestione e controllo del territorio; Secreto avrà Tutela dell’ambiente e sostenibilità, Rifiuti, Risanamento Ambientale, Politiche e transizione energetica, Servizio idrico integrato, Randagismo, Verde pubblico.

Il sindaco, che ha lasciato la delega all’ambiente per assumere quella al progetto Antica Kroton, ha anche proceduto ad un rimpasto per gli assessori confermati: Sandro Cretella, che resta vicesindaco, si occuperà di Affari Generali, Risorse Umane, Comunicazione Istituzionale, Avvocatura, Servizi Demografici, Polizia locale, Delega speciale all’attuazione dell’accordo per contributo allo sviluppo stipulato con ENI ed all’attuazione del programma “Visit Crotone”.

Luca Bossi avrà le deleghe di PNRR e programmi complessi, Pianificazione e politiche di gestione dei grandi progetti, Innovazione tecnologica, Sport, Infrastrutture e trasporti; Maria Bruni avrà Attività produttive e sviluppo economico, Fiere e mercati, Turismo, Crocieristica, Politiche e tutela del lavoro; l’assessore Filly Pollinzi ha avuto le deleghe a Politiche sociali, Pari opportunità, Politiche della casa, Politiche per la gestione dei beni confiscati, Politiche per la famiglia, Politiche giovanili, Immigrazione.

A Rosamaria Parise il sindaco ha dato le deleghe ad Opere pubbliche, Manutenzioni, Demanio, Espropri, Viabilità, Protezione civile, Servizi cimiteriali, Valorizzazione del centro storico, Valorizzazione dei quartieri e delle periferie, Decoro urbano, Legalità dell’azione amministrativa; Antonio Francesco Scandale continuerà ad occuparsi di Bilancio e programmazione finanziaria, Tributi, Patrimonio, Società partecipate.