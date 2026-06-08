Il sindaco Voce ufficializza la nuova giunta comunale di Crotone

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Nella Sala Consiliare Falcone e Borsellino, il sindaco Voce ha presentato la nuova squadra di governo cittadino presentando la giunta comunale di Crotone

Questa mattina (8 giugno 2026), nella Sala Consiliare Falcone e Borsellino del Comune di Crotone, il sindaco Voce ha presentato ufficialmente la nuova squadra di governo cittadino, definendo un assetto strategico per affrontare le sfide future della città. La riorganizzazione punta a unire competenze professionali e conoscenza del territorio per dare un nuovo impulso all’azione amministrativa.

Il ruolo chiave del vicesindaco

Il ruolo di vicesindaco è affidato all’avvocato Sandro Cretella, che assume un pacchetto di deleghe particolarmente pesante e strategico, spaziando dalle opere pubbliche alla protezione civile, fino alla gestione del personale, alla viabilità e ai grandi eventi. A lui spetterà anche la delicata attuazione dell’accordo per il contributo allo sviluppo stipulato con Eni S.p.A. il 21 dicembre 2022.

Bilancio, urbanistica e investimenti del Pnrr

Sul fronte economico e della gestione delle risorse, il dottor Antonio Francesco Scandale si occuperà di bilancio, programmazione finanziaria, tributi e politiche per la gestione dei beni confiscati, mentre la pianificazione urbanistica e il controllo del territorio sono stati assegnati all’ingegner Giovanni Greco.

La complessa e fondamentale partita legata ai fondi europei e alla modernizzazione sarà invece gestita dall’ingegner Luca Bossi, incaricato di seguire PNRR, grandi progetti, innovazione tecnologica e impiantistica sportiva.

Ambiente, attività produttive e servizi ai cittadini

La tutela ambientale e la sostenibilità, temi cruciali per il futuro della comunità, passano nelle mani del dottor Mario Megna, delegato a gestire rifiuti, risanamento ambientale, servizio idrico integrato e polizia locale.

Per quanto riguarda lo sviluppo economico e i servizi di prossimità, l’avvocato Giovanna Lamanna coordinerà le attività produttive, il commercio, la valorizzazione dei prodotti tipici e i rapporti con i quartieri.

Cultura, politiche sociali, turismo e trasporti

La valorizzazione del patrimonio culturale e formativo è affidata alla dottoressa Dalila Venneri, che detiene le deleghe alla cultura, alla pubblica istruzione, all’università e al grande progetto di Antica Kroton.

Il welfare e l’attenzione alla salute e all’agricoltura saranno guidati dalla dottoressa Maria Lucia Cosentino, assessore alle politiche sociali. Infine, la dottoressa Simona Ferraina siederà alla guida del comparto turistico, con un focus specifico su crocieristica, cooperazione internazionale, politiche per la casa e infrastrutture di trasporto.

Le linee guida del sindaco Voce

Il sindaco Voce ha espresso grande fiducia nella nuova giunta, sottolineando che questo nuovo inizio richiede il massimo impegno, spirito di servizio e trasparenza assoluta. Il primo cittadino ha rimarcato come il dialogo costante con la comunità, la coesione amministrativa e la sinergia con il consiglio comunale siano gli ingredienti fondamentali per costruire una realtà urbana più moderna, sostenibile, inclusiva e competitiva.