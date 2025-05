Crotone: arriva la stabilizzazione per 10 ex tirocinanti

3 minuti per la lettura

Crotone, è arrivava la stabilizzazione per 10 ex tirocinanti sui 33 totali, avviando un percorso di dignità lavorativa, con i sindacati che spingono per estendere le assunzioni.

CROTONE – Il Comune di Crotone, con il vicesindaco con delega al personale, Sandro Cretella, comunica la prosecuzione del percorso di stabilizzazione per almeno ulteriori 10 unità appartenenti alla platea degli ex percettori di tirocinio di inclusione sociale da reclutare con rapporti part time. Viene specificato, poi, che si tratta della prosecuzione di un percorso «che sin dall’inizio della consiliatura ha messo al centro la presa d’atto dell’importanza fondamentale che questi lavoratori svolgono a beneficio del Comune di Crotone e l’esigenza di offrire tutte le tutele a favore di soggetti che per troppo tempo hanno sofferto una condizione di precariato». Nella mattinata di venerdì 30 maggio, proprio sul tema dei tirocinanti, c’è stata una riunione nella sala consiliare del Comune alla presenza di tutti i tirocinanti assegnati al Comune e delle rappresentanze sindacali.

TIROCINANTI AL COMUNE RIUNIONE CON I SINDACATI PER LA STABILIZZAZIONE

Al centro della discussione l’imminente scadenza del termine per l’adesione alla manifestazione di interesse bandita dalla Regione Calabria per l’assegnazione di un importante contributo economico finalizzato alla stabilizzazione questi lavoratori. Ed è proprio qui che l’amministrazione ha comunicato «la possibilità di avviare il percorso di stabilizzazione in relazione a circa un terzo degli appartenenti alla residua platea (10 su 33). Per tutte le ulteriori unità, nei prossimi giorni, proseguiranno le interlocuzioni con l’amministrazione regionale, tutti gli ulteriori enti ospitanti e le rappresentanze sindacali al fine di individuare soluzioni condivise a favore dei lavoratori.

L’ente è pertanto orientato a manifestare nei prossimi giorni un fabbisogno pari all’intera platea dei tirocinanti pur tenendo a precisare che, allo stato degli atti e ferme le ulteriori evoluzioni che potrebbero condurre a soluzioni più favorevoli, può essere avviato l’iter di stabilizzazione per 10 unità da contrattualizzare con rapporti part time».

GUALTIERI CISL: “SODDISFATTI DELL’APERTURA DEL COMUNE”

Sul fronte sindacale, soddisfatto Daniele Gualtieri, segretario generale della Cisl Magna Grecia. «Abbiamo apprezzato – ha detto il dirigente sindacale – il fatto che il Comune abbia dato disponibilità ad aprire un confronto serio e trasparente. È un’apertura che giudichiamo positiva, anche se ancora non del tutto soddisfacente. Alla luce delle risorse disponibili, è emersa la possibilità di stabilizzare 10 unità su 33: un passo avanti importante, se consideriamo che fino a 15 giorni fa non c’era alcuna apertura». E Gualtieri prosegue: «Abbiamo ribadito la nostra richiesta al Comune di aderire alla piattaforma non per 10, ma per tutte le 33 unità.

La disponibilità di risorse da parte di Regione e Governo non è ancora definitiva, perché si sta lavorando e ci auguriamo che le risorse siano implementate, ed è fondamentale che nessuno venga escluso a priori da un percorso di stabilizzazione. Serve un lavoro di squadra: ognuno nel rispetto del proprio ruolo, ma con l’obiettivo condiviso di dare risposte concrete a chi da anni garantisce servizi essenziali alla collettività».

CROTONE, STABILIZZAZIONE TIROCINANTI, I SINDACATI: “PASSO AVANTI MA NON BASTA”

La Cisl Magna Grecia, poi, rimarca «l’importanza di coinvolgere tutti gli enti pubblici, alla luce delle possibilità offerte dalla normativa regionale: se un ente non può stabilizzare direttamente, altri enti possono farlo. Apprezziamo – prosegue Gualtieri – anche l’impegno del presidente della Provincia, Sergio Ferrari, che ha convocato per il 5 giugno un incontro con tutte le amministrazioni comunali: un altro passo significativo. Chiediamo che tutte le istituzioni locali partecipino attivamente per valorizzare questo bacino di professionalità». In discussione c’è stato anche il tema o dei criteri per la selezione delle unità da stabilizzare.

Infine, la Cisl ha espresso con forza la propria contrarietà all’ipotesi del ricorso ad agenzie di somministrazione da parte del Comune. All’incontro hanno preso parte per la Cisl, oltre al segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri, il segretario territoriale Salvatore Federico, la segretaria regionale della Felsa Cisl Mafalda Candigliota e Gaetano Papaleo, Responsabile Dipartimento Enti Locali Funzione Pubblica Cisl Magna Grecia