Premio Caccuri, Lerner vincitore col suo libro su Gaza

2 minuti per la lettura

Lerner vincitore della quattordicesima edizione del Premio Caccuri. «Ebrei e palestinesi non hanno altro destino che convivere»

CACCURI – È Gad Lerner, con “Gaza. Amore e odio per Israele”, il vincitore della quattordicesima edizione del Premio Caccuri. A pari merito gli altri finalisti: Monica Maggioni, con “Spettri”, Gennaro Sangiuliano con “Trump. Vita di un presidente contro tutti”, e Alessandro Sallusti con “L’eresia liberale”. Lo hanno decretato la giuria popolare e quella nazionale, composte complessivamente da 110 giurati, chiamati a pronunciarsi sui quattro saggi selezionati dal Comitato scientifico presieduto da Giordano Bruno Guerri. La consegna del premio, realizzato dall’orafo Michele Affidato, è stata preceduta da un talk con i finalisti (assente Maggioni).

IL DIALOGO COL DIRETTORE RAZZI

«Ebrei e palestinesi non hanno altro destino che convivere, è l’unica soluzione razionale, non un’utopia», ha detto Lerner dialogando col direttore del Quotidiano del Sud, Massimo Razzi. Il direttore Razzi, in particolare, ha chiesto a Lerner se sperava che «questo disastro durasse meno». E Lerner ha osservato che «il Medio Oriente è luogo di guerre lampo, ma in questo caso è una guerra infinita e chi l’ha scatenata ne annuncia allargamenti e prolungamenti». «Mi batto perché Israele si ritiri dai territori occupati e nasca uno Stato di Palestina», ha detto ancora Lerner, che ritiene «indifendibile l’idea che Israele faccia il lavoro sporco per difendere l’Occidente dal terrorismo islamico».

«Una gioia», ha esultato Lerner subito dopo il verdetto reso noto dall’Accademia dei Caccuriani presieduta da Adolfo Barone. Lerner ha ricordato il suo rapporto datato con la Calabria, risalente ai tempi in cui faceva servizi sulla ‘ndrangheta sul finire degli anni Ottanta. Lo ha ricordato salutando il procuratore Nicola Gratteri, allora sostituto a Locri, ospite d’onore della manifestazione.

GLI ALTRI FINALISTI

Intervistato da Daniela Tagliafico, Sallusti, invece, ha proposto una serie di aneddoti su Montanelli, che è stato suo direttore e lo invitava a stare «fuori dal coro» e a «non assecondare il potere». L’ex ministro Sangiuliano, dialogando con Cataldo Calabretta, ha spiegato la “rivoluzione conservatrice” di Trump. «Un uomo d’affare capace di intuire la decadenza dell’Occidente senza aver letto Spengler», ha detto l’autore della biografia del presidente americano.

CACCURI CAPITALE DELLA SAGGISTICA

La serata, condotta da Valentina Bendicenti e Gianluigi Nuzzi, si è conclusa con una straordinaria esibizione di Morgan e il suo omaggio ai grandi cantautori italiani, da Battiato a De Andrè. Scoppiettante l’esibizione di Vanni De Luca, performer e mnemonista. Caccuri si conferma, dunque, capitale della saggistica, con una straordinaria affluenza di pubblico e un cartellone di appuntamenti che, dal 27 luglio al 10 agosto, ha unito letteratura, cinema, musica, teatro e gastronomia per promuovere il territorio. All’insegna della contaminazione tra locale e globale.