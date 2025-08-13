A Strongoli un tuffo da record

1 minuto per la lettura

STRONGOLI si supera: dopo aver strappato lo scorso anno, con una catena umana di bagnanti di quattro chilometri, il guinness per il tuffo più lungo alla cittadina di Roccella Ionica che si era fermata a 3 chilometri e 130 metri, quest’anno il 10 agosto con 5 chilometri e 200 metri alza l’asticella del suo stesso record. L’impresa, organizzata dalla Pro Loco Strongoli e dalle Pro Loco dell’Unpli Crotone, ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di persone, tra residenti e visitatori, che si sono allineate lungo la costa. Droni, messi a disposizione dalle Pro Loco di Strongoli, Rocca di Neto e Santa Severina e gli organizzatori che hanno lavorato insieme per coordinare i partecipanti e segnare la distanza, con l’aiuto di paletti posizionati ogni 50 metri, consentiranno di verificare l’ufficialità del record.

L’iniziativa, che ha avuto il patrocinio dell’amministrazione comunale, non ha avuto però solo lo scopo di stabilire un nuovo record, nell’intenzione della Pro Loco l’intenzione del tuffo record era anche quella di rafforzare il legame con il territorio e la comunità, portando l’attenzione su Strongoli e sull’intera costa crotonese.

Il presidente dell’Unpli Crotone, Giovanni Fabiano, ha commentato il successo dell’evento: «È la dimostrazione che quando si lavora insieme, con passione e spirito di squadra, si possono raggiungere traguardi straordinari».