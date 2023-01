1 minuto per la lettura

Crotone, record di presenze al tuffo di Capodanno

CROTONE – È stata all’insegna dei record, sia in termini di partecipanti che di spettatori, la ventiseiesima edizione del tradizionale tuffo di Capodanno a Crotone, svoltosi al lido Tricoli alle 12 del primo gennaio. I partecipanti, infatti, sono stati circa 200, ufficialmente 187 iscritti, a cui devono aggiungersi coloro che non hanno inteso registrarsi al cimento invernale, molto atteso nella città pitagorica.

Ed in effetti c’era una marea di spettatori sia nel tratto di spiaggia, tra accompagnatori e semplici curiosi, sia lungo il tratto del lungomare cittadino, che hanno assistito all’impresa dei temerari. Record di presenze dovuto sia alla prima edizione della manifestazione post emergenza covid, sia per le temperature primaverili, nonostante il periodo, che hanno convinto anche i più recalcitranti. Un’iniziativa organizzata da Roberto Garrubba, che così spiega lo spirito della manifestazione.

Quella del tuffo di inizio d’anno è una sorta di catarsi collettiva del popolo crotonese, che ha scelto questo rito collettivo per augurare alla città un buon anno e per trarre buoni auspici dal futuro. A questo cimento invernale una partecipazione trasversale, sia in termini geografici, con tuffatori provenienti anche dall’Olanda e dal Regno Unito oltre che dall’intera provincia crotonese, anche per l’età.

Il tuffatore più anziano, infatti, è stato l’ottantenne Francesco mentre la più giovane, Francesca ha solo tre anni. Molte anche le famiglie scese in spiaggia per assistere all’evento.

Alle 12 in punto, accompagnati dal tradizionale conto alla rovescia, tutti i partecipanti sono corsi nell’acqua, per restarvi qualche minuto, ed uscirne poco dopo, nella massima spensieratezza. Il tempo di asciugarsi e scambiarsi gli auguri ed i primi commenti dell’impresa. E tutti si sono dati appuntamento all’anno prossimo, sperando di battere nuovi record e di aver trascorso un buon anno.