Torna a Cirò “Incontri DiVini nel Borgo Antico”, giunto all’undicesima edizione, ormai appuntamento imprescindibile dell’estate calabrese

L’associazione culturale “Le Quattro Porte” è pronta a dare il via all’undicesima edizione di “Incontri DiVini nel Borgo Antico”, ormai appuntamento imprescindibile dell’estate calabrese a Cirò.

Il prossimo 12 agosto, le vie del centro storico di Cirò si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove cultura, gusto e identità si fonderanno in un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Tema dell’edizione 2025: l’amore. Un sentimento universale, declinato nelle sue molteplici forme e sfumature, guiderà il percorso sensoriale ed emozionale attraverso arte, storia e vino.

Amore per il vino, narratore di tradizioni radicate nel territorio, che attraverso le degustazioni guidate diventa strumento di condivisione e convivialità.

Amore per l’arte, che anima le strade del borgo con installazioni e performance dal vivo, risvegliando così emozioni e riflessioni profonde. E Amore per il borgo, simbolo di identità e memoria collettiva, omaggiato, attraverso la valorizzazione dei suoi spazi, della sua storia e della sua bellezza. Amore come atmosfera, che si riflette nella musica dal vivo e nelle suggestive coreografie di luci, creando un ambiente immersivo capace di toccare il cuore. Tra eccellenze enologiche, installazioni artistiche e spettacoli, Cirò si trasformerà in un luogo in cui la passione si esprime in tutte le sue forme.

Ogni angolo del borgo racconterà dunque una storia, accompagnando il pubblico in un itinerario di sensazioni e incontri indimenticabili.

Gli artisti protagonisti della serata saranno: WAM – Wine Art Music; Johnny Rop; Sun; Pantarei Band; DJ Mario; The Dream Band; Cala Street Band; Radio Studio 97; Cesko The Vineyard deejay.

Alla serata è possibile partecipare acquistando il ticket in prevendita su www.lequattroporte.com o anche direttamente in loco il giorno dell’evento.

«Il biglietto include – fa sapere l’associazione – calice da degustazione con porta calice a tracolla e l’accesso alle degustazioni presso le cantine presenti.

Non perdete l’occasione – conclude la nota dell’associazione presieduta da Pierluigi Murgi – di vivere un’esperienza unica, tra storia, tradizione e sentimento, in uno dei borghi più suggestivi della Calabria, patria di Luigi Lilio e San Nicodemo Abate».

Cirò si conferma ancora una volta punto di riferimento per gli appuntamenti legati all’enologia.