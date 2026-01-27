2 minuti per la lettura

Settimana Verde AMI 2026: oltre duemila scuole di Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania e Puglia invitate a scoprire il Museo del Mare Pelagos e l’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto.

CROTONE – Sono oltre 2mila gli istituti scolastici di Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania e Puglia che hanno ricevuto l’invito di Ambiente Mare Italia (AMI) a partecipare alle visite didattiche presso il Museo del Mare Pelagos, in programma nella prossima primavera e in concomitanza con la Settimana Verde AMI, dal 10 al 22 aprile 2026.

Un’iniziativa di comunicazione ampia e mirata, rivolta ai dirigenti scolastici. L’obiettivo è offrire agli studenti un’esperienza formativa di elevato valore educativo, culturale e ambientale, all’interno di uno dei contesti naturalistici più significativi del Mediterraneo: l’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto.

AMI, oltre 2mila scuole invitate a scoprire il Museo del Mare Pelagos e l’Area marina di Capo Rizzuto

Il percorso di visita al Museo del Mare Pelagos – alla cui gestione Ambiente Mare Italia collabora insieme alla Provincia di Crotone – propone un’esperienza immersiva e coinvolgente grazie a contenuti multimediali e visori digitali. Gli studenti hanno così l’opportunità di conoscere da vicino il patrimonio costiero del territorio. Biodiversità marina, peculiarità geologiche, archeologia subacquea e la storia millenaria del rapporto tra l’uomo e il mare.

Grande soddisfazione viene espressa dal presidente della Provincia di Crotone, Fabio Manica, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: «Siamo entusiasti di questo progetto che mette in relazione diretta i giovani con le bellezze dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. Portare migliaia di studenti a contatto con questo patrimonio naturale significa investire sul futuro del territorio, sulla cultura ambientale e su una nuova generazione di cittadini consapevoli e responsabili. Il Museo del Mare Pelagos è un’eccellenza e aprirlo ai ragazzi di tutta Italia è motivo di grande orgoglio per l’intera Provincia».

Anche il presidente di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti, si è detto entusiasta dell’iniziativa: «La crescita culturale rappresenta il primo e più autentico strumento di rispetto consapevole dell’ambiente. Conoscere il mare, la sua biodiversità e la storia dei territori costieri significa sviluppare senso di appartenenza, responsabilità e orgoglio civico. È da questa consapevolezza che nasce una tutela reale e duratura».

AMI : attività educative e laboratori tematici

Attraverso attività educative e laboratori tematici organizzati da Ambiente Mare Italia all’interno del museo, gli studenti saranno invitati a riflettere in modo attivo sul proprio ruolo nella costruzione di una società più attenta agli equilibri ambientali.

«Siamo entusiasti di poter accogliere nuovamente gli studenti provenienti da tutta Italia – ha affermato Antonio Ranieri, Delegato AMI Le Castella –. Nella primavera 2025 e nel corso della scorsa Settimana Verde AMI furono migliaia i ragazzi a visitare il Museo del Mare Pelagos. Un’esperienza intensa e partecipata che ha lasciato un segno profondo nei giovani del territorio. Anche nel 2026 – ha concluso – siamo pronti ad aprire le porte del museo e del nostro mare con lo stesso entusiasmo e senso di accoglienza».