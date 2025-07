Nido tartaruga caretta caretta in area marina protetta Crotone

2 minuti per la lettura

Scoperto nuovo nido di tartaruga Caretta caretta a Le Castella in provincia di Crotone dal Wwf. Le spiagge calabresi sempre più cruciali per la specie.

LE CASTELLA (CROTONE) – Un nuovo nido di tartaruga marina Caretta caretta è stato scoperto martedì 1 luglio sulla spiaggia di Le Castella, all’interno dell’Area marina protetta di Capo Rizzuto. La preziosa segnalazione è giunta dal Wwf Crotone grazie all’occhio attento di Liliana Gentile, insegnante e volontaria dell’associazione, che ha individuato le inconfondibili impronte sulla sabbia lasciate dalla tartaruga madre.

Dopo un primo sopralluogo condotto dalla naturalista Gessica Panetta, la presenza del nido è stata prontamente confermata dal presidente del Wvf Paolo Asteriti e da Andrea Segreto. Il Crotone ha espresso grande soddisfazione per la crescente sensibilità della comunità di Isola Capo Rizzuto verso la tutela delle tartarughe marine, un segno tangibile di come le spiagge locali stiano diventando un sito di nidificazione sempre più cruciale per la Caretta caretta.

L’attesa è ora rivolta alla schiusa delle uova, prevista tra circa cinquanta giorni, quando le piccole tartarughe marine intraprenderanno il loro viaggio verso il mare. Dopo aver consultato la Provincia di Crotone e il Comune di Isola Capo Rizzuto, il Wwf ha annunciato che la schiusa sarà un evento pubblico, seppur con le dovute precauzioni per garantire la sicurezza e il benessere dei neonati di tartaruga.

NIDO A CROTONE: UN PARADISO PER LA TARTARUGA CARETTA CARETTA

Solo pochi giorni fa, durante la conferenza stampa per l’assegnazione della Bandiera Blu al Comune di Isola Capo Rizzuto, il Wwf aveva già evidenziato come questa zon

a sia ormai una scelta abituale per la nidificazione delle Caretta caretta. Negli ultimi anni, le spiagge del Crotonese hanno registrato almeno una decina di nidi, un segnale inequivocabile dell’importanza crescente di questo territorio per la conservazione della specie.

Il primo nido dell’estate 2025 in Calabria è stato accertato il 18 giugno a Steccato di Cutro. Dove un esemplare di Caretta caretta è stato addirittura filmato mentre deponeva le uova. Il 2024 aveva già visto un aumento del 30% delle nidificazioni in Calabria rispetto all’anno precedente, con numerosi eventi di schiusa documentati in località come Le Cannella e Strongoli Marina. Questi dati confermano il ruolo attivo della comunità e delle istituzioni nella protezione di queste specie vulnerabili, sottolineando l’importanza cruciale della conservazione delle spiagge crotonesi come habitat naturale per le tartarughe marine Caretta caretta. La Calabria si conferma così un baluardo per la biodiversità marina, offrendo un rifugio sicuro a queste magnifiche creature.