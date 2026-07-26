Dave Schroeder e l’Orchestra Filarmonica a Capo Colonna

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Stasera, nei luoghi in cui sono visitabili dei resti dell’Heraion, il concerto del sassofonista Dave Schroeder insieme all’Orchestra Filarmonica della Calabria

PROSEGUE con successo la III edizione di “This Must Be The Place” (TMBTP), rassegna che unisce musica e archeologia in scenari mozzafiato. La rassegna è stata ideata dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari (PACS) Filippo Demma e promossa dal Ministero della Cultura. Un appuntamento realizzato a cura dell’associazione culturale Picanto in joint-venture con la XXV edizione del Peperoncino Jazz Festival.

Stasera, nei luoghi in cui sono visitabili i resti dell’Heraion, santuario extraurbano della colonia achea di Kroton, il direttore artistico Sergio Gimigliano ha fortemente voluto una produzione originale, realizzata in partnership con il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” (già “P.I. Tchaikovsky”) di Nocera Terinese.

Protagonista sul palco, l’Orchestra Filarmonica della Calabria e il suo organico di 30 elementi. L’Orchestra vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Camilo, Bahrami, Krylov, Grubert, Nakariakov, Shiskin, Sollima, Rea, Bennato. L’Orchestra ha già accompagnato alcune tra le voci più note del panorama lirico internazionale, come Dimitra Theodosiu, Giovanna Casolla, Amarilli Nizza, Fabio Armiliato, Alberto Gazale. La direzione è del Maestro Filippo Arlia, premiato con la Medaglia d’Oro nell’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma «per la pregiatissima tecnica dimostrata nella direzione d’orchestra e per la distinta interpretazione del grande repertorio sinfonico del ‘900 sempre e ovunque con grande consenso di pubblico e di critica».

In occasione della serata crotonese, l’Orchestra, ospiterà, in qualità di special guest, il portentoso sassofonista Dave Schroeder. Schroeder è stato Direttore della Sezione Jazz e di tutte Arti Performative della New York University. La sua attività di musicista professionista lo ha visto dal vivo e in studio accanto a celebri artisti della scena musicale internazionale.

Dopo questa sessione il programma del “This must be the Place 2026” si completerà il mese prossimo con le visite guidate musicali all’interno del Museo archeologico nazionale di Capo Colonna condotte dal cantautore Sasà Calabrese nel Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna, che nel pomeriggio del 7 agosto presenterà il progetto: “Rino Gaetano, il Poeta Controvento” e il pomeriggio del 25 agosto si cimenterà, invece, nel progetto “Pino Daniele, la Voce del Mediterraneo”.