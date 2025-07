Calabria Movie, il meglio della cinematografia in “corto” torna a Crotone

2 minuti per la lettura

Presentata la sesta edizione di Calabria Movie Film Fest a Crotone, la rassegna dedicata al meglio della cinematografia breve e inserita nel cartellone estivo Crotone Summer 2025

«Siamo arrivati al sesto anno del Calabria Movie a Crotone e devo dire che è un’enorme soddisfazione. Vedere quanto è cresciuto, essendo partiti da zero e quest’anno abbiamo organizzato un evento artistico e culturale enorme. Il nostro impegno si rivolge al cinema, al linguaggio del cortometraggio, alle masterclass, quindi agli incontri con gli attori ed i mestieri vari del cinema e, soprattutto, anche al sociale. Grazie al Talk che faremo insieme alle donne su appunto la tematica della violenza sulle donne in collaborazione con Kairos e Donne per strada».

Queste le parole di Luisa Gigliotti, che insieme ad Antonio Buscema e Matteo Russo sono i promotori ed i direttori artistici di Calabria Movie Film Festival, la rassegna dedicata al meglio della cinematografia breve, giunta alla sua sesta edizione. La rassegna è inserita nel cartellone estivo Crotone Summer 2025 promosso dal Comune di Crotone, rappresentato, nella conferenza di presentazione, dal vice sindaco Sandro Cretella, che ha sottolineato l’importanza dell’evento plaudendo all’iniziativa.

CALABRIA MOVIE, UNA PRESENZA SOLIDA SUL TERRITORIO DI CROTONE E UN’EDIZIONE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO

Buscema, dal canto suo, ha sottolineato: «Abbiamo solidificato la nostra presenza all’interno non solo del territorio, ma anche a livello nazionale, e non solo in estate. Noi con l’associazione Calabria Movie lavoriamo anche in inverno partecipando a rassegne sul cinema di Roma e in più ci occupiamo anche di produzione cinematografica. Però la sesta edizione per noi rappresenta un crocevia in quanto abbiamo ampliato l’evento The Industry Club e abbiamo invitato le più grandi casi di produzioni italiane che hanno risposto positivamente».

Infine, Russo ha sottolineato che questa sesta stagione sarà «all’insegna, quest’anno, un po’ più del divertimento. Ci saranno, infatti, anche due feste sulla spiaggia di Crotone per far vivere il nostro mare, i nostri luoghi al pubblico del Festival. «Crotone la Calabria vedranno per la prima volta uno dei primissimi eventi professionali, con la partecipazione di importantissimi case di produzione cinematografica italiana come Rai Fiction Mediaset fiction, Colorado film, e tante altre».

Ed ha aggiunto: «Il nostro obiettivo è anche quello di portare le produzioni a Crotone, e ci stiamo riuscendo perché le produzioni si stanno avvicinando sempre di più alla città».

La rassegna si svolgerà dal 28 al 31 luglio a Crotone, nella Villa Comunale (location principale e proiezioni); Baiacabana, Anima Beachclub, Sala Margherita, Mara Kalos ed Hub Antica Kroton.

Protagonisti dell’edizione saranno, tra gli altri, Francesco Di Leva, Francesco Costabile, Gianluca Fru del collettivo The Jackal, Violante Placido, Sarafine, Gemello, Martina Tinnirello. In giuria, l’attrice Aurora Ruffino, lo scenografo Gaspare De Pascali, il direttore della fotografia Emilio M. Costa e il regista e sceneggiatore Giacomo Triglia valuteranno i 14 cortometraggi in concorso, provenienti da tutta Italia e dall’estero. A condurre le serate, per il secondo anno di seguito, l’attrice Liliana Fiorelli.