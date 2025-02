A Crotone, va in scena “Il vedovo allegro” con Carlo Buccirosso

3 minuti per la lettura

Rassegna “Crotone… Voglia di teatro”: il 22 e il 23 febbraio, il sipario del Teatro Comunale V. Scaramuzza si alza su “Il vedovo allegro” con Carlo Buccirosso. L’attore napoletano porta in scena la tragicommedia della vita.

CROTONE – Il teatro come specchio della vita, la risata come antidoto alle paure quotidiane. Crotone si prepara a vivere un weekend all’insegna delle emozioni e delle risate con la rassegna “Crotone… Voglia di teatro”. Sul palco del Teatro Comunale V. Scaramuzza, sabato 22 febbraio (ore 20.30) e domenica 23 febbraio (ore 18), andrà in scena “Il vedovo allegro”. Una commedia travolgente scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso, maestro di ironia e comicità. L’evento, curato da Gianluigi Fabiano della GF Entertainment, è tra i più attesi della stagione teatrale. Promosso con il sostegno dell’amministrazione comunale e co-finanziato tramite le risorse PSC della Regione Calabria, promette di regalare al pubblico crotonese due serate indimenticabili.

“Il vedovo allegro” con Carlo Buccirosso

Non lasciatevi ingannare dal titolo. Qui l’allegria ha il sapore agrodolce della vita che inciampa, sbatte contro i problemi quotidiani e cerca comunque di sorridere. Protagonista della commedia è Cosimo Cannavacciuolo, un vedovo ipocondriaco che lotta contro solitudine, debiti e i fantasmi di un’esistenza in bilico. Un uomo qualunque, travolto dagli eventi e dalle paure.

La sua casa, invasa dalla merce invenduta di un negozio fallito, diventa lo specchio di una vita allo sbando. Ma quando la banca minaccia di portargli via l’unico rifugio rimasto, la trama prende una piega imprevedibile. È proprio in questo quotidiano disastro che la commedia esplode, regalando momenti esilaranti e allo stesso tempo spietatamente veri. Perché ridere dei drammi altrui è facile. Riconoscersi in essi, un po’ meno.

Ad alimentare la suspense e il divertimento, i vicini di casa Tomacelli, custodi di un segreto capace di sconvolgere ogni certezza. Accanto a Buccirosso, un cast brillante e affiatato: Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella De Felice e Davide Marotta, pronti a trascinare gli spettatori in un vortice di gag e colpi di scena. Una trama serrata, battute taglienti e situazioni al limite del paradosso. Eppure, sotto l’ironia, cova una domanda ineludibile: come si sopravvive quando la vita sembra non darti tregua?

“Il vedovo allegro” non è solo una commedia. È una lente d’ingrandimento sulle fragilità di un’epoca in cui la solitudine morde e le difficoltà economiche stringono la gola. È un viaggio tra risate e riflessioni, capace di toccare temi universali come la perdita, la resilienza e la voglia di ricominciare. E Buccirosso, con la sua comicità affilata e mai banale, trasforma il dolore in risata, l’angoscia in empatia. Cosimo Cannavacciuolo salirà in scena con le sue ansie, le sue sconfitte e quel buffo modo di non arrendersi mai. Non ci sono supereroi in scena, solo persone vere, con le loro manie e i loro sogni infranti.

La rassegna “Crotone… Voglia di teatro”

La rassegna “Crotone… Voglia di Teatro” prevede dieci appuntamenti e punta a riportare il palcoscenico al centro della vita culturale cittadina. La scelta di inaugurare con Buccirosso non è casuale: la sua capacità di parlare a tutti, di usare la comicità per affrontare temi seri, rispecchia perfettamente lo spirito dell’iniziativa. Teatro come intrattenimento, certo, ma anche come spazio in cui riconoscersi e interrogarsi. In un momento storico in cui la frenesia rischia di inghiottire tutto, il teatro torna a essere quel luogo in cui fermarsi, ascoltare e — perché no — riscoprire qualcosa di sé.