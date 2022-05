1 minuto per la lettura

CROTONE – Franco Lerda è il nuovo allenatore dell’Fc Crotone per il prossimo campionato di Serie C. Lo ha annunciato la società calabrese con una nota stampa.

Per il tecnico piemontese, di 55 anni, si tratta di un ritorno: Lerda, infatti, è già stato allenatore del Crotone nella stagione 2009-2010 ottenendo un ottavo posto in classifica.

Franco Lerda nella stagione appena conclusa è subentrato sulla panchina della Pro Vercelli a metà stagione, centrando il traguardo playoff. Nella sua carriera ha allenato Saluzzo e Casale in Serie D, Pescara e Pro Patria in C.

Dopo l’esperienza rossoblù ha guidato Torino, Lecce e Vicenza in B e, in Albania, l’FK Partizani. Per il tecnico è pronto un contratto annuale con opzione per il secondo anno.