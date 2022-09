Serie C, Crotone sbanca Pescara e vola in testa

2 minuti per la lettura

PESCARA – Tre punti d’oro, per lo più in casa di una diretta concorrente alla promozione. Il Crotone sbanca Pescara nella terza giornata di quella che una volta era la Serie C con una prova super e resta saldamente in vetta alla classifica di Lega Pro 2022-23 a quota 9 punti insieme al Catanzaro. Decide un gol di Chiricò al 20’ st.

SERIE C, LA CRONACA DELLA VITTORIA DEL CROTONE IN CASA DEL PESCARA

Ottima partenza per i rossoblù. Al 2’ c’è una chiusura di Gyabuaa su Kargbo. Dopo due minuti Brosco evita l’intervento di Tribuzzi dopo una bella manovra sulla trequarti targata Chiricò-Calapai. Al 7’ ancora brividi nell’area del Pescara, ma Plizzari blocca la sfera in due tempi. Il Pescara non riesce a tener testa alla maggiore foga della squadra di Lerda.

È Tribuzzi l’uomo in più dei pitagorici, presente in ogni azione e sempre pericoloso. Al 13’ la prima grande occasione per il Crotone: percussione di Kargbo sulla sinistra che sorprende la difesa del Pescara, entra in area ma la conclusione sul primo palo è imprecisa e la palla termina di poco sul fondo. Al 17’ altra occasione: cross di Kargbo per il colpo di testa ravvicinato di Gomez e sfera che finisce tra le braccia di Plizzari. Al 21’ in pochi secondi entrambe le squadre rischiano di passare in vantaggio: apertura di Lescano per Tupta, cross dal fondo a mezz’altezza verso il primo palo, ma Petriccione si rifugia in angolo.

Sugli sviluppi colpisce di testa Brosco e Branduani blocca. Subito si scatena un contropiede con Cancellotti che intercetta l’ultimo passaggio che avrebbe mandato in porta un giocatore del Crotone. Al 22’ una conclusione di Gomez sul primo palo finisce a lato. Quattro minuti dopo al 26’ il solito Tribuzzi finalizza un’occasione costruita da Kargbo calciando debole sul primo palo. Al 40’ doppia occasione per gli abruzzesi: la difesa crotonese salva in angolo su Cuppone. Sulla battuta dalla bandierina uno stacco di testa di Brosco finisce di poco a lato. Il primo tempo finisce così.

LA RIPRESA PARTE CON IL CROTONE ALLA RICERCA DEL GOL

La ripresa si apre con il Crotone in avanti alla ricerca del gol. Al 5’ Giron è fermato dalla difesa di casa e subito dopo Kargbo non sfrutta una palla vagante. Il Pescara risponde colpo su colpo e si avvicina in area con Gyabuaa e Milani, ma senza pericoli per i rossoblù. Tupta al 17’ trova la schiena di Cuomo. Al 20’, però, arriva il gol del vantaggio del Crotone: fallo intorno ai 25 metri su Chiricò, che si incarica della punizione. Il tiro è preciso, ma la sfera viene deviata dalla barriera superando Plizzari sulla destra. Esultano i pitagorici per un gol meritato.

Il Pescara accusa il colpo e non ritrova il bandolo della matassa: troppa precipitazione e tante azioni sprecate. La pressione abruzzese è senza costrutto e il Crotone cerca di addormentare il match. Poi la girandola dei cambi e il recupero di 6 minuti. Al termine del quale il Crotone può esultare per una vittoria pesantissima.