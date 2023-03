Serie C, tra Crotone e Catanzaro un pari che lascia tutto invariato

2 minuti per la lettura

CROTONE – Il Crotone come parziale ancora di salvezza per scrivere un nuovo percorso in vista dei play off, per il Catanzaro l’ulteriore conferma a suggello di una stagione pazzesca. Alla fine ne esce un pareggio che lascia tutto invariato: restano 14 i punti di vantaggio dei giallorossi sui rossoblù.

Un derby che parte subito a ritmi molto alti, con il Crotone che pressa molto, cercando di impedire la manovra al Catanzaro. La prima chance del match porta la firma di D’Errico, bella combinazione con Tribuzzi, destro a giro, non di molto alta dalla porta difesa da Fulignati al 6’. Al 20’ occasione colossale per il Catanzaro, apertura elegantissima di Souans, Biasci mette giù, fa fuori il diretto marcatore in area ma calcia alto. Al 22’ risponde il Crotone, incursione di D’Errico che calcia a colpo sicuro, deviazione decisiva, palla in angolo. Il match si accende, su ribaltamento di fronte, perfetto tiro di Vandeputte che però non fa i conti con un superbo Dini, intervento fondamentale a impedire il vantaggio. Ancora una chance sul successivo angolo, stacca di testa indisturbato Brighenti, colpo di testa che fa la barba al palo. Si vede per la prima volta Pietro Iemmello con un tentativo telefonato bloccato da Dini al 34’. Gol annullato al 38’ al Crotone per posizione di fuorigioco, cross al bacio di Vitale che trova Tribuzzi che però era in offside.

La ripresa si apre senza cambi, ma al 4’ il Catanzaro va ad un passo dal vantaggio, la formazione di Vivarini riesce ad uscire in tre passaggi da una possibile azione pericolosa per gli avversari, Vandeputte si ritrova a tu per tu con Dini, traversa piena. Altra occasione per Vandeputte, si accende Iemmello che ispira, a giro alto al 9’.

Nel momento in cui meno te lo aspetti il Crotone passa, al 10’: Fulignati perde un brutto pallone, Chirico’ per Mogos che con un destro forte mette in rete. Il Crotone prova a sfruttare le corsie esterne, il Catanzaro nella fase centrale del match non si snatura e prova sempre a costruire. Pari del Catanzaro al 27’, azione da manuale del calcio, con Verna che dal limite dell’area non da scampo a Dini. In questa fase il Catanzaro punge di più, con Brignola nel vivo del gioco. Dopo quattro minuti recupero, la gara termina con un pari sostanzialmente giusto.

