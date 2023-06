3 minuti per la lettura

CROTONE – Fine di un sogno. Il Crotone si lascia rimontare due gol dal Foggia e abbandona la possibilità di ritornare il serie B. Una mazzata che fa male dopo aver condotto un campionato eccezionale (80 punti!), nonostante il Catanzaro.

Nella prima parte di gara e Tribuzzi show: al 5′ dopo aver saltato due avversari, sottoporta calcia su Dalmasso. Al 12’ ruba il tempo alla difesa del Foggia, a tu per tu con Dalmasso si fa ipnotizzare ancora. Al 17’ destro a giro dal limite dell’area, di poco fuori. Al 19’ da 30 metri ci prova il grande ex Chiricò, fuori di poco, il Crotone costantemente in pressione e vicino al gol. Al 22’ gol annullato al Crotone per fuorigioco, Chiricò suggerisce, D’Ursi pizzica il pallone di testa, il guizzo sarebbe di Tribuzzi, ma è tutto irregolare. Il Foggia spaventa l’Ezio Scida: break di Peralta che elude la marcatura di Golemic, Frigerio si ritrova solo in area, ma un salvataggio miracoloso di Gigliotti salva il Crotone al 28’.

Dopo il grande spavento, il Crotone passa: al 32’ rimessa lunga di Mogos, spizza ancora D’Ursi, Cernigoi dal dischetto calcia potente, è 1-0. Il Crotone continua a premere sull’acceleratore, Foggia in difficoltà, fatica persino a ripartire. Vicini al gong, D’Ursi stava per inventarsi il gol dell’anno, vede fuori dai pali Dalmasso e ci prova, il portiere si salva dopo la conclusione dell’altro ex da oltre 40 metri, dal corner successivo, Gigliotti anticipa tutti e fa impazzire lo Stadio Ezio Scida, 2-0 alla fine dell’intervallo, pubblico in visibilio.

Nella ripresa il Foggia accorcia con Frigerio al 6’. Iacoponi lo serve, ne viene fuori una conclusione fortuita che beffa Branduani. Al 16’ si accende Chiricò, cross di destro, rimpallo di testa tra Costa e Rutjens che per poco non impensierisce Dalmasso. Al 17’ ancora di destro, questa volta è il palo a fermare Chiricò e a salvare il Foggia. Al 21’ scintille in panchina, ammonito Zauli, ma espulso D’Errico. Al 27’ Limone lancia Beretta al posto di Iacoponi, Zauli inserisce Carraro per Chiricò, e dentro Cuomo al posto di Giron, Crotone che passa alla difesa a tre. Zauli ridisegna i suoi ragazzi, con D’Ursi e Cernigoi come tandem d’attacco, gara che comincia ad innervosirsi nel momento topico.

Al 40’ clamorosamente la riprende il Foggia, Beretta pareggia i conti allo Scida. Il Crotone prova in qualche modo a rimetterla in piedi ma l’assalto finale è troppo sterile per impensierire il Foggia. Si consuma dunque al triplice fischio uno psicodramma vero e proprio allo Scida, dove il Crotone ha pregustato ampiamente il passaggio del turno, illudendosi, ma il Foggia ci ha creduto sfruttando un cambio di modulo che grida vendetta di Lamberto Zauli, con il Crotone che si è abbassato troppo, concedendo il totale pallino del gioco a Foggia.

Per il Crotone si chiude con l’amaro in bocca una stagione da 80 punti in classifica. Sarebbe ingeneroso parlare di fallimento tecnico obiettivamente, ma nel momento clou, le scelte errate di Zauli hanno pesato nel computo del risultato finale.

