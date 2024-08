Finanza Etica, la Bcc Calabria ulteriore lancia 4 borse di studio

2 minuti per la lettura

Iniziativa della Bcc Calabria Ulteriore che lancia 4 borse di studio per il Corso di alta formazione sulla Finanza Etica in programma presso l’Università Federico II di Napoli

La BCC della Calabria Ulteriore, impegnata nel sostegno alle nuove generazioni, investe in iniziative mirate per la loro crescita. Dopo il successo dei Corsi di Educazione Finanziaria e l’assunzione di giovani laureati calabresi, la Banca punta nuovamente sulla formazione offrendo quattro Borse di Studio per il “Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica” (CafFE) presso l’Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni.

Ancora una volta la BCC della Calabria Ulteriore finanzia borse di studio per questo corso, che si è già rivelato essere una porta d’ingresso per carriere nel settore bancario. Il “Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica” è pensato per rispondere alla crescente domanda di competenze specialistiche in un periodo in cui la responsabilità sociale è diventata imprescindibile. Un’opportunità unica per approfondire il legame fra etica e finanza, conoscere modelli alternativi di finanziamento, ed analizzare gli aspetti della sostenibilità nel mercato dei capitali. Questa formazione mira a creare professionisti in grado di integrare i tradizionali metodi di valutazione finanziaria con principi etici, offrendo un approccio più completo all’analisi finanziaria.

Per assegnare queste borse di studio, la BCC della Calabria Ulteriore ha avviato una selezione riservata ai Soci e ai figli dei Soci della Banca. Per partecipare è richiesta una laurea triennale o magistrale in ambito giuridico, economico, politico o sociale. Il corso, che si terrà da ottobre 2024 a marzo 2025, sarà interamente coperto dalla borsa di studio. Inoltre, il programma prevede un tirocinio a partire da aprile 2025 presso Istituti di Credito, Enti di Ricerca e organizzazioni del terzo settore.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con consegna a mano presso le nostre filiali o tramite mail all’indirizzo segreteriagenerale@calabriaulteriore.bcc.it entro il 13 settembre 2024. Le graduatorie saranno stilate in base ai titoli, all’età e alla pertinenza del percorso di studi rispetto ai temi del corso, al fine di garantire un accesso equo a questa preziosa opportunità formativa e professionale. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la BCC della Calabria Ulteriore tramite i canali ufficiali