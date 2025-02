Regione, pronti cinquanta milioni per migliorare gli alberghi

3 minuti per la lettura

L’annuncio del presidente Occhiuto, alla Bit di Milano 2025, per ammodernare alberghi e strutture ricettive calabresi

Gli imprenditori calabresi usufruiranno di 50 milioni di euro dalla Regione per ammodernare gli alberghi e le proprie strutture ricettive. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano. «Quando si investe nel turismo e si portano nella nostra Regione, come è accaduto nel 2024, grazie allo sviluppo del sistema aeroportuale, 3,6 milioni di passeggeri, tra cui moltissimi turisti – ha spiegato Occhiuto – si innesca un circuito virtuoso relativo ai consumi con un immediato riverbero sull’economia».

IL TREND IN CRESCITA DEL SETTORE TURISMO

Per Occhiuto, insomma, «se c’è un settore industriale che nei prossimi anni sicuramente non sarà interessato dalla crisi economica è proprio il turismo. Se si guarda il trend di crescita di questo settore ci si accorge che è costante nel tempo. Dunque dovremo avere la capacità in Calabria di intercettare sempre più questi flussi turistici. Per farlo bisogna investire sulla connettività della nostra Regione, soprattutto attraverso il rafforzamento della rete aeroportuale come stiamo facendo, ma anche sulla qualità dell’offerta turistica».

ALBERGHI E FONDI, L’ANNUNCIO DI OCCHIUTO

Da qui l’annuncio di Occhiuto dei fondi per gli albergatori calabresi, senza non prima aver ringraziato l’assessore Calabrese. «E tutti i nostri operatori, con cui abbiamo concordato, assieme alle associazioni di categoria, delle misure che da qui a qualche settimana daranno la possibilità agli imprenditori calabresi di fruire di 50 milioni di euro».

L’AFFLUENZA RECORD ALLO STAND CALABRIA

E l’assessore Calabrese ha espresso grande soddisfazione per l’affluenza da record registrata nella giornata di apertura della Bit. «Oggi rappresentiamo una Calabria rinnovata, diversa, che punta non solo sul mare e i suoi 800 km di costa, ma sulla qualità dei servizi turistici, sulla ciclovia dei parchi, sul turismo delle radici e in definitiva sulla comunicazione e la promozione della Calabria, per un lavoro a 360 gradi».

LA CALABRIA NEL CONTESTO DELLA BIT DI MILANO 2025



Nel contesto della Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano (la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore Travel con oltre mille proposte d’eccellenza dall’Italia e da tutto il mondo) si inserisce la Calabria.

Con gli operatori del settore calabresi che possono usufruire del programma Hosted Buyer che ospiterà centinaia di buyer invitati da 49 Paesi di tutto il mondo.

Di questi, il 45% proviene dall’Europa, Italia compresa; il 27% dalle Americhe; il 18% da Asia (inclusi Paesi CIS) e Oceania; il 10% da Medio Oriente e Africa. Tra i Paesi più rappresentati Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Paesi dell’Est Europa, Paesi del Golfo, Spagna, USA. Oltre mille gli espositori provenienti da 62 Paesi oltre all’Italia.

Particolarmente significativa la rappresentanza dall’Italia, con pressoché tutte le regioni italiane e una presenza diretta di Enit e il Ministero del Turismo a guidare la promozione del Belpaese. A conferma dell’appeal sempre più globale della manifestazione, accanto a questi arrivano anche gli espositori esteri dai cinque continenti.

Tanti i tour operator: Alpitour, Dimensione Turismo, I Grandi Viaggi e Mamberto, molte le aziende del Digital Holafly e Rate Hawk; infine, tra i vettori, Air France, British Airways, Delta, Iberia, KLM, Norwegian Cruise Lines, TAP, Trenitalia o United Airlines.



Tante le aree tematiche: Leisure, Digital, Area BeTech riservata alle tecnologie, la Hospitality area dedicata ad alberghi e catene e le aree benessere con un vero e proprio viaggio multisensoriale in una nuova concezione del benessere come filosofia di vita.

Infine un importante palinsesto di oltre 40 incontri in formato talk.

«Siamo qui per cogliere in anticipo le tendenze dell’anno – afferma Fabrizio D’Agostino presidente di Federalberghi Calabria – abbiamo la necessità di distribuire e destagionalizzare con un focus su offerte esperienziali diversificate e sulla mobilità sostenibile. Gli albergatori devono cogliere le opportunità sul turismo legato all’intelligenza artificiale, sul turismo delle emozioni e del luxury, le nuove sfide su cui la Calabria si deve far trovare pronta».