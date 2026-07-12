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Case al mare, boom di stranieri. La Calabria domina la top ten delle località più richieste all’estero per acquistare. E per i dati Confindustria la regione è tra quelle che trainano l’estate italiana.

Tutti pazzi per le località costiere calabresi. Nel primo semestre del 2026 – secondo i dati del portale immobiliare internazionale Gate-away.com– la Calabria è la regione che registra il maggiore successo tra gli acquirenti stranieri di seconde case al mare. Ben sei comuni calabresi figurano tra le dieci località marine italiane più richieste e da sola la regione raccoglie quasi il 30% di tutte le istanze estere. A guidare la classifica nazionale è Tortora, seguita da Parghelia, Tropea, Scalea. Santa Maria del Cedro è ottava, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio si attesta al nono posto. Completano la top 10 Sanremo, Siracusa, Castelsardo e Positano. L’analisi evidenzia un cambiamento nelle preferenze degli acquirenti internazionali: accanto alle destinazioni più note, cresce l’interesse per località meno inflazionate, capaci di offrire qualità della vita, autenticità, paesaggi naturali e prezzi più accessibili.

Le case non vengono più acquistate soltanto come residenze per le vacanze, ma anche in vista di soggiorni prolungati, smart working o trasferimenti futuri. Il valore medio degli immobili ricercati si aggira intorno ai 598 mila euro, ma la fascia di prezzo più richiesta resta quella inferiore ai 250 mila euro, segno che il mercato interessa una platea molto più ampia rispetto al solo segmento di lusso.

COSA PIACE DELLE LOCALITÀ CALABRESI

Al primato di Tortora, si spiega, hanno contribuito le spiagge, la collocazione nella Riviera dei Cedri, un’offerta di abitazioni vasta e prezzi competitivi. Parghelia e Tropea hanno dalla loro la forza e la riconoscibilità della Costa degli Dei, ormai da anni una delle destinazioni più apprezzate in Calabria, in grado di competere con le principali mete turistiche del Mediterraneo. Per Scalea e Santa Maria del Cedro valgono le considerazioni fatte per Tortora, mentre Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, nel golfo di Squillace, ha dalla sua apprezzate spiagge di sabbia finissima e un mare cristallino.

CASE AL MARE: DA DOVE ARRIVANO GLI ACQUIRENTI

Soprattutto dagli Stati Uniti: da qui si registra il 23% delle richieste. Ci sono poi Regno Unito e Germania, mentre cresce il peso dei Paesi del Nord Europa, con Svezia, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera. Un 6% di richieste arriva da stranieri che già abitano in Italia.

TURISMO CALABRESE PREMIATO DAI DATI

Il dato si inserisce in un quadro di crescita del turismo calabrese già certificato da altri indicatori. Nei giorni scorsi il ministero del Turismo, sulla base dei dati della piattaforma Alloggiati Web del Viminale, ha reso noto che nel primo semestre del 2026 la Calabria è stata la regione italiana con il maggiore incremento degli arrivi turistici: +10,54% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ancora più marcata la crescita del turismo internazionale, con gli arrivi dall’estero aumentati del 23,19%, il dato più alto tra tutte le regioni italiane. Anche i recenti dati dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi inseriscono la Calabria tra le regioni che stanno trainando l’estate turistica italiana. Il Mare Italia cresce del 3% rispetto al 2025 e, insieme a Sardegna, Sicilia e Puglia, la Calabria è indicata tra le destinazioni con le migliori performance.