Ciclone Harry, Arera sospende bollette in Calabria. Come aderire

Stop a bollette luce, gas e acqua per 6 mesi nei Comuni calabresi colpiti dal ciclone Harry. Guida alla sospensione Arera e scadenze per famiglie e imprese

Un sospiro di sollievo per i territori calabresi messi in ginocchio dalla furia del ciclone Harry. L’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha approvato un provvedimento d’urgenza che dispone la sospensione dei pagamenti delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per un periodo di sei mesi.

CICLONE HARRY, ARERA E LA SOSPENSIONE DELLE BOLLETTE

La misura, che riguarda anche Sardegna e Sicilia, nasce per mitigare l’impatto economico devastante degli eventi meteorologici estremi iniziati lo scorso 18 gennaio, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio.

CHI HA DIRITTO ALLA SOSPENSIONE

Il provvedimento interessa tutte le utenze – sia domestiche che relative ad attività produttive – situate nei Comuni danneggiati, come individuati dall’ordinanza n. 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2026.

Oltre al blocco dei pagamenti per le fatture emesse o da emettere, l’Autorità ha disposto la sospensione delle procedure di distacco per morosità (anche se maturate prima dell’evento calamitoso).

L’obbligo per i gestori di garantire la continuità dei servizi nelle zone colpite.

ARERA, COME PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELLE BOLLETTE

Diversamente da alcuni automatismi del passato, per accedere a questa agevolazione i titolari delle utenze dovranno muoversi attivamente. Analogamente a quanto previsto per la sospensione dei mutui, è necessario presentare una richiesta formale al proprio fornitore entro e non oltre il 30 aprile 2026.

I cittadini dovranno utilizzare il modulo allegato al provvedimento Arera, che ogni operatore è obbligato a rendere disponibile sul proprio sito internet. È possibile utilizzare anche altri formati, purché contengano le medesime informazioni e l’autocertificazione dei danni subiti.

RATEIZZAZIONE SENZA INTERESSI

Al termine dei sei mesi di sospensione, non ci sarà alcuna “stangata” immediata. L’Arera ha infatti stabilito che gli importi sospesi dovranno essere rateizzati su un periodo minimo di 12 mesi.

«La rateizzazione avverrà senza alcuna discriminazione e, soprattutto, senza l’applicazione di interessi a carico dei clienti», spiega l’Autorità.

L’obiettivo è quello di diluire l’impatto economico e agevolare una ripresa graduale dei pagamenti per le famiglie e le imprese della Calabria che stanno ancora contando i danni dei nubifragi e delle frane di gennaio.