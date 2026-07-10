Riparte l’inserto de l’Altravoce Il Quotidiano, tuffiamoci nell’estate

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Ogni giorno sull’edizione cartacea de l’Altravoce Il Quotidiano Calabria l’Inserto estate con 12 pagine di eventi, giochi, cucina, appuntamenti e curiosità e una sezione dedicata sul sito

“L’ESTATE era la nostra stagione migliore”, lo scrive Harper Lee, nel suo capolavoro “Il buio oltre la siepe”. Lo è anche per noi, per il nostro inserto che parte oggi, lustrini e cotillons, gioia e commozione, e per la Calabria, che non ha bisogno di essere raccontata con toni epici, come se fosse una scoperta archeologica appena riportata alla luce. Basta lasciarla parlare da sola. Che è poi quello che, con ostinata pervicacia, facciamo da anni con il nostro inserto estate. Lo sappiamo, non è proprio un “inserto” nel senso classico del termine, potremmo dire le nostre pagine speciali dedicate a voi lettori e a questa magica, a volte retoricamente fastidiosa, eppure inebriante e imperdibile stagione. Una delle quattro che resiste, che signora mia le altre tre sono ormai evanescenti. Le mezze poi, manco a parlarne. Ma qui non tratteremo del cambiamento climatico, le nostre sono pagine che costruiamo con la consapevolezza che raccontare un territorio significa anche scegliere come farlo respirare.

RACCONTARE LA CALABRIA IN ESTATE CHE NON È SOLO TURISMO MA ANCHE RITORNO E MEMEORIA

Con l’apertura dell’inserto inauguriamo una stagione che non si limita a seguire il calendario, ma prova a interpretarlo. Perché in Calabria l’estate non è solo turismo, mare e selfie, ma ritorno, memoria e identità. È la voce di chi resta e di chi torna. Questo inserto nasce così, con un’ambizione precisa: restituire polifonia a una stagione spesso ridotta a cliché. E invece no. Dentro ci sono le storie dei borghi che si riaccendono, le cucine che diventano narrazione collettiva, le feste popolari che resistono al tempo e alle trasformazioni. Questo spazio editoriale prova a rallentare, approfondire, scegliere. Raccontare la Calabria senza filtri folkloristici, ma con uno sguardo contemporaneo.

NELL’INSERTO ESTATE LA NARRAZIONE DI CIBO E RICETTE COME LINGUAGGIO CULTURALE

Ci saranno i luoghi, dalle spiagge alla montagna, dallo Jonio al Tirreno, passando per i laghi, ma soprattutto le persone. Quelle che restano e reinventano, gli artigiani che custodiscono saperi, le nuove forme di turismo esperienziale, che stanno cambiando il modo di abitare il territorio. E poi il cibo, inevitabilmente. Non come elenco di piatti, ma come linguaggio culturale. Perché in Calabria ogni ricetta è una biografia, ogni ingrediente è una geografia. Dagli accostamenti ai libri alle narrazioni di Slow Food. Una narrazione che attraversa l’estate.

L’inserto estate non è una parentesi, ma un attraversamento. Un modo per seguire la stagione nei suoi cambiamenti, nei suoi picchi e nelle sue pause. Dalle spiagge affollate alle strade dei paesi dell’entroterra, dai festival culturali alle serate improvvisate sotto le stelle, ogni giorno sarà un capitolo diverso di una stessa storia: quella di una Calabria che non smette di interrogarsi su come raccontarsi.

E forse è proprio qui il punto. Non si tratta solo di descrivere l’estate, ma di usarla come lente per leggere il presente: tra lettere e cucina, cinema e serie tv, rubriche d’antan e nuove di zecca, scoperte di nuovi fondali e miti non ancora raccontati, libri e ricette, fumetti e racconti. Il gioco, tassello storico e fondamentale di questo speciale inserto fatto di calura estiva. Le pagine dedicate agli appuntamenti. Non aspettatevi la solita retorica sul Sud “che aspetta di essere scoperto”, la Calabria non aspetta nessuno, va bene così com’è.

L’INSERTO ESTATE INVITA A RALLENTARE E A CAPIRE IL SUD

Quello che troverete in queste pagine, giorno dopo giorno, è un invito a rallentare, con la stessa urgenza sospesa con cui si aspetta il tramonto su uno scoglio, sapendo che arriverà comunque, senza bisogno di controllare l’orologio. È un’estate che vogliamo raccontarvi senza filtri, con la stessa ironia leggera con cui i calabresi affrontano tutto, dal caldo asfissiante di agosto alle code sulla 106: sorridendo (più o meno) e continuando comunque ad andare al mare. Perché leggere l’estate significa capire il Sud. In fondo, ogni inserto è una dichiarazione d’intenti. Questo lo è ancora di più. Perché scegliere di dedicare spazio all’estate, in Calabria, significa scegliere di dare centralità a ciò che spesso viene considerato marginale: i territori, le comunità, le storie locali. E invece è proprio da qui che passa il futuro dell’informazione. Da una narrazione che non rincorre soltanto i grandi eventi, ma sa fermarsi anche nei dettagli.

L’estate, allora, non è solo una stagione. È un modo di guardare. Buona lettura, e soprattutto, buona estate, ce la siamo meritati.