Un giornale che cresce con la sua terra

4 minuti per la lettura

L’editore e la società Edizioni Proposta Sud S.r.l. ringraziano Massimo Razzi per il lavoro svolto in questi due anni alla guida de l’AltraVoce – Il Quotidiano

L’editore e la società Edizioni Proposta Sud S.r.l. ringraziano Massimo Razzi per il lavoro svolto in questi due anni alla guida de l’AltraVoce – Il Quotidiano.



Sono stati anni complessi per tutto il sistema dell’informazione: trasformazioni tecnologiche accelerate, crisi del modello tradizionale della carta stampata, ridefinizione degli equilibri economici del settore. In questo contesto, la direzione di Razzi ha garantito professionalità, apertura culturale e attenzione ai temi civili e sociali della Calabria.



Il giornale prosegue ora il proprio cammino nel segno della continuità e dell’innovazione. Il ritorno alla guida di Rocco Valenti rappresenta una scelta di esperienza e radicamento, mentre il percorso di transizione digitale e di rafforzamento della presenza territoriale continuerà con determinazione.



Il Quotidiano ha una missione chiara: essere uno strumento libero, radicato e moderno.

Un giornale non è soltanto carta stampata. Non è soltanto un sito aggiornato minuto per minuto. Non è soltanto un luogo dove si raccontano fatti. Un giornale è una responsabilità collettiva.

In queste settimane il Quotidiano ha vissuto un passaggio importante, segnato da parole di gratitudine, da un ritorno alla guida che rappresenta esperienza e radicamento, e da una rinnovata consapevolezza della fase che stiamo attraversando. La nostra storia continua. Ma non continua nello stesso modo di ieri.



Il mondo dell’informazione sta cambiando con una velocità che non ha precedenti. Cambiano le edicole, cambiano le abitudini di lettura, cambiano i linguaggi, cambiano gli strumenti tecnologici. L’intelligenza artificiale entra nei processi di ricerca e sintesi, i social moltiplicano le opinioni, il rumore cresce. In questo scenario, la tentazione più facile sarebbe quella di resistere senza evolvere. La più pericolosa sarebbe quella di inseguire ogni novità senza una bussola.

Noi scegliamo una terza strada: crescere restando fedeli alla nostra identità.



Il Quotidiano continuerà a essere ciò che è sempre stato: libero, autonomo, pluralista, radicato. Continuerà a denunciare ciò che non funziona, a raccontare ciò che merita di essere valorizzato, a dare voce a chi la pensa diversamente. Continuerà a essere presidio civile in una terra che ha bisogno di informazione rigorosa e non di eco amplificate.



Ma oggi il nostro orizzonte non può fermarsi ai confini regionali.



Il Sud non è periferia: è frontiera. È il punto in cui l’Italia incontra il Mediterraneo, dove si incrociano infrastrutture, energia, logistica, università, cultura, nuove rotte economiche. In un tempo in cui gli equilibri globali si ridisegnano, il Mezzogiorno può tornare a essere baricentro strategico. Raccontare questo cambiamento, interpretarlo, metterlo in relazione con le opportunità concrete per i territori, è una responsabilità che un giornale come il nostro non può eludere.



Vogliamo intrecciare ancora più profondamente il nostro lavoro con le energie vive della Calabria e del Mezzogiorno: università, imprese, professioni, associazioni, giovani talenti, amministratori coraggiosi. Vogliamo che il giornale non sia solo il luogo dove si raccontano i problemi, ma anche lo spazio in cui si mettono a confronto idee, strategie e soluzioni.



Gli eventi, i dibattiti, le iniziative culturali e i progetti che in questi anni abbiamo avviato non sono accessori: sono parte di un disegno. Un giornale moderno non può limitarsi a osservare la realtà. Deve contribuire a costruire comunità e a favorire connessioni tra territori, istituzioni e sistema produttivo.



La transizione digitale non è una minaccia, ma una responsabilità. Useremo ogni strumento utile per migliorare il nostro lavoro, senza rinunciare al valore umano del confronto redazionale, dell’approfondimento, della verifica delle fonti. L’innovazione non sostituirà l’etica: la rafforzerà.

Il nostro obiettivo è semplice e ambizioso allo stesso tempo: fare in modo che il Quotidiano resti necessario.



Necessario per chi vuole capire. Necessario per chi vuole partecipare. Necessario per chi crede che il Sud non sia un destino da subire, ma una prospettiva da costruire.



In un tempo in cui tutto sembra provvisorio, noi crediamo nella solidità dei principi. In un tempo in cui prevale la velocità, noi difendiamo la qualità. In un tempo in cui il dibattito scivola spesso nell’eccesso, noi scegliamo il confronto.



Il Quotidiano cresce con la sua terra. E cresce guardando al Mediterraneo come spazio naturale di sviluppo, dialogo e responsabilità.

Non inseguiremo il rumore.

Non arretreremo sui principi.

Non rinunceremo alla libertà.



Il lavoro continua. Con determinazione. Insieme.