Regionali Calabria, candidati e social

Un’analisi dettagliata sui profili ufficiali del Social network Facebook dei candidati alle elezioni regionali in Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, rivela una dinamica interessante sulla performance dei loro post. I dati indicano chiaramente che il numero di follower non è l’unico indicatore di successo nelle campagne social.

Regionali in Calabria, confronto tra i candidati: I Social Parlano Chiaro

Roberto Occhiuto, con una vasta base di 113.078 follower, ha pubblicato un post che ha generato 6.200 like e 1.300 commenti, raggiungendo un engagement rate del 6,6%. D’altra parte, Pasquale Tridico, con un numero significativamente inferiore di follower (27.525), ha ottenuto un coinvolgimento notevole su un post simile. Il suo post ha raccolto 6.400 like e 1.400 commenti, portando il suo engagement rate a un impressionante 28,3%.

La Metrica Cruciale: L’Engagement Rate

Questa analisi sottolinea che l’engagement rate è una misura cruciale che riflette quanto attivamente il pubblico interagisce con i contenuti. Un alto tasso di coinvolgimento suggerisce una comunità più fedele e reattiva, che può essere più efficace nella diffusione del messaggio e nella mobilitazione del consenso. L’esempio di Tridico dimostra che una base di follower più piccola ma altamente impegnata può superare, in termini di efficacia comunicativa, una base più ampia ma meno reattiva.

Riflessioni su Engagement Autentico e Artificiale

L’analisi dell’engagement rate non è solo una questione di marketing, ma ha anche importanti implicazioni etiche. L’uso di bot e l’acquisto di follower o like per aumentare artificialmente le metriche di coinvolgimento è una pratica diffusa. Tali attività, sebbene non sempre illegali, possono essere considerate una forma di pubblicità ingannevole, soprattutto in contesti politici dove l’apparenza di un ampio consenso può influenzare il voto.

Dal punto di vista etico e giuridico, una campagna elettorale basata su metriche gonfiate artificialmente potrebbe essere oggetto di contestazione per violazione dei principi di correttezza e trasparenza nelle comunicazioni politiche. Se un candidato utilizza follower falsi per manipolare la percezione pubblica del suo successo, potrebbe infrangere normative che regolano la propaganda elettorale.

L’engagement rate autentico, come quello di Tridico, suggerisce una comunità di follower che non è solo numerosa, ma anche genuinamente interessata e reattiva. Questo tipo di interazione è più prezioso e, da un punto di vista legale, non è esposto alle accuse di frode o inganno che potrebbero sorgere dall’utilizzo di metriche gonfiate. Un’alta percentuale di coinvolgimento reale riflette un’effettiva capacità di mobilitare la base elettorale, rendendo la campagna più efficace e, dal punto di vista etico, più legittima.

In Sintesi: Candidati alle Regionali in Calabria e social, la Riflessione Finale

In chiusura, la presidente Katia Oliva sintetizza il significato di questi dati. “Mentre il numero dei follower può essere gonfiato per scopi di marketing, l’engagement rate rimane un indicatore molto più affidabile della qualità e della lealtà del pubblico”, afferma. “Questo valore non solo predice meglio il successo di una campagna, ma serve anche a differenziare una crescita organica e genuina da una crescita artificiale, con tutte le implicazioni etiche e legali del caso.”

*presidente dell’associazione “Fatto in Calabria”

Nota Metodologica

I dati sono stati raccolti da profili Facebook pubblici e l’engagement rate è calcolato sulla base dei like e dei commenti in rapporto al numero di follower. I post analizzati sono stati pubblicati rispettivamente 20 e 18 ore prima dell’analisi.