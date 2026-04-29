Calabrese: «In Calabria filiera meccanica leva di crescita e occupazione»

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L’assessore regionale Giovanni Calabrese lancia un accordo tra Regione, Camera di Commercio e Hitachi per potenziare la filiera meccanica e l’occupazione dei giovani.

REGGIO CALABRIA – Trasformare un’eccellenza industriale in una leva strutturale per l’intera economia regionale. È questo l’obiettivo ambizioso delineato dall’assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo Economico, Giovanni Calabrese, intervenendo all’evento “Meccanica Metropolitana: qualificazione e sinergie per lo sviluppo della filiera” ospitato nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria. Il progetto, avviato dalla Camera di Commercio nel 2023, ha già ottenuto un risultato concreto: mettere in rete un colosso mondiale come Hitachi con circa trenta piccole e medie imprese del territorio reggino.

La proposta della Regione Calabria è quella di passare dalla fase di sperimentazione a una piattaforma operativa permanente. Un accordo trilaterale tra Regione, Camera di Commercio e Hitachi Rail per sostenere l’indotto locale e renderlo competitivo su scala nazionale e internazionale. «Oggi emerge una Calabria positiva che vuole investire. La nostra proposta è chiara – ha evidenziato Calabrese – costruire un accordo di filiera tra Regione Calabria, Camera di Commercio e Hitachi come piattaforma operativa, capace di sostenere imprese, lavoro e innovazione», ha dichiarato Calabrese. «Vogliamo accompagnare la nascita di un indotto qualificato e integrato. L’accordo è pronto e l’impegno del dipartimento Lavoro è totale».

CALABRESE SU FILIERA MECCANICA E HITACHI COME LEVA DI SVILUPPO

La filiera meccanica e ferroviaria rappresenta, secondo Calabrese, l’occasione ideale per frenare la fuga di cervelli e trattenere le competenze in Calabria. «La filiera meccanica e ferroviaria – ha concluso Calabrese – può diventare una leva concreta per creare occupazione qualificata, rafforzare il legame tra formazione e impresa e trattenere competenze. Il nostro obiettivo è trasformare la presenza di Hitachi in un’opportunità diffusa di crescita, competitività e lavoro per tutto il territorio. L’accordo è pronto, l’impegno del dipartimento Lavoro è totale»