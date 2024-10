Calabria Film Commission, Alecci (Pd) chiede lumi a Occhiuto

1 minuto per la lettura

Alecci interroga Occhiuto sulla Calabria Film Commission in merito alla nomina del nuovo presidente e agli obblighi di trasparenza

Il consigliere regionale del Partito democratico, Ernesto Alecci, deposita un’interrogazione rivolta al governatore Roberto Occhiuto in merito alla nomina del nuovo presidente della Calabria Film Commission. Il mandato del commissario straordinario, Anton Giulio Grande, nominato ad aprile 2022, è scaduto a luglio scorso. La Fondazione, fa notare il democrat Alecci, è “senza guida da oltre un mese, nonostante sia scaduta a fine agosto la manifestazione di interesse per l’individuazione del nuovo presidente”. Lo stesso esponente calabrese del partito guidato da Elly Schlein, Ernesto Alecci, sottolinea: “La qualità delle informazioni riportate nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale risulta estremamente insufficiente, particolarmente, in termini di completezza dei dati riportati”,

Il consigliere regionale Ernesto Alecci chiede al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di sapere “quando intenda nominare un rappresentante legale con pieni poteri” e se – si legge nel testo dell’interrogazione – “in qualità di socio, non intenda dare istruzioni al management della Fondazione al fine di adempiere con immediatezza agli obblighi di trasparenza in modo esaustivo, avendo particolare cura per le informazioni relative agli atti di spesa e a quelle concernenti collaboratori e consulenti”.