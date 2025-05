Bruxelles, subito ritirata la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per Giusi Princi

2 minuti per la lettura

Ritirata subito la richiesta di revoca dell’immunità di europarlamentare a Giusi Princi, la procura di Bruxelles fa un passo indietro

Ritirata a tempo di record la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per l’eurodeputata calabrese Giusi Princi (Forza Italia). La richiesta era partita dalla Procura di Bruxelles che aveva ritenuto di indagare su Princi e altri quattro deputati tra cui il campano Fulvio Martusciello. Al centro dell’indagine c’era una cena di Huawei (24 giugno del 2024) alla quale avrebbero preso parte alcuni eurodeputati. Secondo i magistrati belgi, la cena potrebbe essere stata utilizzata per manovre corruttive a favore della multinazionale cinese.

Giusi Princi era letteralmente caduta dalle nuvole e i suoi avvocati, Vittorio Manes, Natale Polimeni e Damien Holzapfel, si erano messi rapidamente in moto per mostrare e dimostrare alla Procura di Bruxelles che Giusi Princi non era mai stata a quella cena. Quel giorno, infatti, l’eurodeputata calabrese non era a Bruxelles (dove si sarebbe recata per la prima volta dalla sua elezione, solo l’8 luglio) ma a Reggio Calabria impegnata a seguire la recita scolastica della sua bambina.

RITIRATA LA RICHIESTA DI REVOCA DELL’IMMUNITÀ PER GIUSI PRINCI

Per fortuna sull’evento pubblico nella scuola reggina c’erano numerose foto e testimonianze che confermavano la versione della Princi. Non per nulla, i suoi avvocati hanno potuto parlare di “scambio di persona”. E proprio questa potrebbe essere la versione più veritiera. Come se non bastasse, a quella data, Giusi Princi non era nemmeno ancora stata insediata come parlamentare europea. Cosa che è successa solo dopo la rinuncia al seggio di Antonio Tajani avvenuta ai primi di luglio.

Fatto sta che questa mattina, la presidente del Parlamento di Strasburgo. Roberta Metsola ha scritto a Princi per farle sapere la procuratrice federale di Bruxelles Ann Fransen aveva raccolto «nuovi elementi che giustificano di ritirare puramente e semplicemente la domanda di rimozione dell’immunità». Ovvia la soddisfazione di Giusi Princi che aveva trascorso 48 ore infernali pur sapendo di essere completamente innocente.