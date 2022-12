“Accelera con Amazon”, intesa con la Regione per le eccellenze calabresi

2 minuti per la lettura

CATANZARO – Dalla cipolla di Tropea alla ‘nduja di Spilinga, a tantissime altre eccellenze dell’agroalimentare calabrese: sono oltre 1.500 i prodotti presenti all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon – più del 60% dei quali appartiene alla categoria food – rappresentativi di 500 aziende medie, piccole e micro della regione. Un canale che il colosso dell’e-commerce e la Regione intendono implementare attraverso attività gratuite di formazione e sviluppo.

L’accordo – che non ha oneri per l’ente – è stato presentato a Catanzaro dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dall’assessore regionale allo sviluppo economico Rosario Varì, da Anna Bortolussi, general manager Brand owner e Seller success di Amazon in Europa e da Rita Malavasi responsabile relazioni istituzionali di Amazon.

A seguito dell’intesa la Regione entra in «Accelera con Amazon», programma attuato in collaborazione con partner istituzionali, per supportare le piccole e medie imprese calabresi che intendono puntare sull’online o accelerare lo sviluppo di un’attività già esistente acquisendo le dovute competenze digitali e imparando ad utilizzare gli strumenti necessari.

«Siamo molto contenti di questa collaborazione con Amazon – ha detto il presidente Occhiuto – perché può offrirci la possibilità di formare le nostre aziende a esplorare mercati nei quali in questo momento non riescono a penetrare. In Calabria c’è una ricchezza di iniziative produttive fatta di tante piccole imprese che hanno la capacità di offrire prodotti con un livello qualitativo molto alto ma spesso non hanno la dimensione e l’esperienza per approcciare mercati più importanti. L’accordo consentirà a queste aziende di avvalersi delle competenze e dell’esperienza di Amazon al fine di scegliere come vendere i loro prodotti su Amazon o altri portali simili. E’ un modo per aiutare chi sa produrre a vendere e vendere meglio».

«Siamo certi che l’accordo di oggi – ha detto Bortolussi in video collegamento – si tradurrà in una concreta opportunità di crescita e visibilità per le imprese del territorio grazie al digitale. Attraverso la sinergia creata con la Regione, e grazie al rinnovo della collaborazione con Ice, abbiamo la possibilità di offrire il nostro supporto in modo capillare, a beneficio delle imprese calabresi più talentuose».