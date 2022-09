Politiche 2022: in Calabria volano il centrodestra e Forza Italia, M5S primo partito

1 minuto per la lettura

DAI primi parziali dati di scrutinio (500 sezioni su 2.401) emergono in Calabria due elementi principali: il dato di Forza Italia, ben più alto della media nazionale del partito che in regione conferma il suo zoccolo duro con il 17 per cento, e quello del Movimento 5 Stelle che si attesta al 28 per cento.

CENTRODESTRA AVANTI, FORZA ITALIA AL 18%

I dati, parziali, di queste elezioni politiche vedono avanti in Calabria il centrodestra con il 43 per cento: una percentuale, seppur di poco, superiore alla proiezione nazionale e su cui incide (in rapporto alle sezioni fin qui scrutinate) appunto il risultato del partito di Berlusconi.

Forza Italia ha ingaggiato un testa a testa con gli alleati di Fratelli d’Italia (tra il 17 e il 18 per cento) per tutto il corso dello scrutinio. Se confermato, il risultato di Forza Italia in Calabria sarebbe clamoroso, dal momento che nel Paese gli azzurri per le proiezioni si attestano all’8 per cento. Lega stabile (rispetto al 2018) al 6 per cento, un paio di punti sotto il dato nazionale.

ELEZIONI IN CALABRIA, BOOM 5 STELLE

Eclatante anche il dato del Movimento 5 Stelle: al momento si attesta al 28 per cento, confermando i sondaggi riservati della vigilia del voto che davano i grillini al 26 per cento (e a inizio campagna erano al 10).

Il centrosinistra si attesta al 18,5 per cento. Pd primo partito al 15 per cento: una percentuale che confermerebbe, migliorandola di poco, il dato del 2018. Il terzo polo di Italia Viva e Azione si attesta, a scrutinio parziale, al 4,1 per cento. Un dato inferiore alla media nazionale, che nelle proiezioni si attesta al 7,3 per cento.