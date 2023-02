Primarie Pd, Calabria in controtendenza: vince Bonaccini

2 minuti per la lettura

Con Bonaccini era schierato lo stato maggiore del Pd in Calabria, voto alle primarie in opposizione rispetto a quello del Paese che ha visto il trionfo della Schlein

I DEM calabresi hanno scelto in modo netto. Alle primarie per la guida nazionale del partito hanno votato, in larga maggioranza, Stefano Bonaccini. Il dato vede il governatore dell’Emilia Romagna attestarsi intorno al 65 per cento. Circa trentamila gli elettori che si sono recati ai seggi.

La festa dei sostenitori calabresi di Bonaccini (praticamente tutto lo stato maggiore del partito), però, non esplode: a frenarla i dati dello scrutinio nazionale che segnalano, fin dalle prime ore dello spoglio, la rimonta di Elly Schlein rispetto al voto dei circoli.

Intorno alle 23 arriva l’ultima comunicazione ufficiale dal Nazareno: con l’80 per cento dei seggi scrutinati, Elly Schlein è avanti con il 54%. Poco dopo è Stefano Bonaccini a riconoscere la vittoria di Schlein e a congratularsi con l’ormai neosegretaria. «Ha prevalso Elly, mi metto a disposizione per dare una mano», dice, appena arrivato nella sede del suo comitato. A trainare la vittoria di Schlein le regioni e le grandi città del nord. Ma sono sue anche Palermo e Napoli.

È la prima volta nella storia del Pd che il risultato delle primarie – dove votano, ricordiamo, anche i non iscritti – ribalta l’esito del voto dei tesserati.

PRIMARIE PD, LO SCRUTINIO NELLE PROVINCE CALABRESI

Bonaccini vince praticamente ovunque nelle province calabresi. A Vibo Valentia non c’è storia: a lui vanno 2244 voti, mentre Schlein si ferma a 802. A Cosenza si registra una delle percentuali più alte d’Italia per il governatore emiliano: 68 per cento. Schlein qui conquista poche città, tra queste le ex roccaforti di Cuperlo Castrovillari e San Giovanni di Fiore. Nella provincia di Reggio Bonaccini si attesta al 61 per cento, in quella di Catanzaro al 64.

PRIMARIE PD, IL COMITATO SCHLEIN

«In Calabria abbiamo registrato una partecipazione importante e con ottimi risultati per la nostra mozione congressuale». Lo scrive il coordinamento del comitato calabrese della mozione Schlein. Secondo cui, però, non è andato proprio tutto liscio. «Abbiamo vinto in tante città e tantissimi comuni della nostra regione e tuttavia registriamo seggi in cui hanno votato il doppio delle persone rispetto alle elezioni politiche. Questi fenomeni non sono più accettabili per questo chiediamo immediatamente una verifica alle commissioni per il congresso – scrivono –. Da oggi comincia una nuova storia per il Pd, soprattutto in Calabria».

LUTTO IN UN SEGGIO REGGINO

A Reggio, al seggio di Condofuri, la festa delle primarie è stata purtroppo funestata da un lutto: durante lo spoglio è stato stroncato da un malore Daniele Nucera, lì impegnato come scrutatore. Dal Pd reggino e calabrese messaggi di cordoglio per la famiglia. Anche Schlein lo ha ricordato nel suo primo messaggio da segretaria.