Regionali Calabria, Cannizzaro “sfratta” Azione dalla coalizione

A Reggio, durante gli Stati generali di Forza Italia per il Sud, il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro avvisa Azione: «Pensano ad altre direzioni. Ma vadano via stasera. Calenda chi ti hai mai visto in Calabria? Restatene a Roma»

Da Reggio Calabria, dove si concludono oggi (3 agosto 2025) gli stati generali di Forza Italia dedicati al Sud, Francesco Cannizzaro lancia la carica per le regionali d’autunno. Le impreviste regionali d’autunno, determinate dalle dimissioni del presidente Roberto Occhiuto. «Qualcuno ha voluto che non facessimo ferie quest’anno. Ma va bene, siamo pronti» dice il coordinatore regionale. «Sono curioso di conoscere, in questa confusione, quale sarà l’agnello sacrificale del centrosinistra. Perché noi li asfalteremo, quindi invito ad evitare dichiarazioni inopportune. Il risultato in Calabria non li farà neanche partecipare» dice Cannizzaro.

I toni vanno in crescendo e raggiungono il picco però quando si rivolge a qualche alleato. O, a questo punto, ex alleato. «Qualcuno che era noi appena ha visto un momento di difficoltà ha iniziato a pensare di cambiare direzione. Ma andate via stasera» tuona. E il riferimento non resta per nulla ambiguo. Se proprio qualcuno non avesse capito, Cannizzaro ci mette i nomi. «Calenda, chi ti ha mai visto in Calabria? Ma restatene a Roma e suggerisci ai tuoi camerieri regionali di trovarsi un lavoro perché i consiglieri regionali non li faranno più» scandisce.

Infine, l’avvertimento per tutti. «Preparatemi. Andiamo a vincere la Regione e poi il Comune di Reggio Calabria – promesse – Stiamo arrivando».

«LE DIMISSIONI DI OCCHIUTO? UNA SCELTA QUASI COLLEGIALE»

A Reggio Calabria va in scena anche un partito compatto sull’asse Cannizzaro-Occhiuto. Il malumore sulle dimissioni c’è stato tra il coordinatore regionale e il presidente e lo raccontano gli stessi protagonisti, ma è ormai – fanno intendere – archiviato.

«Roberto Occhiuto ha un carattere complicato, ma è un fuoriclasse. Lo ringraziamo per quello che ha fatto e anche la scelta coraggiosa di dimettersi. Una scelta collegiale, o meglio, quasi collegiale. Siamo con te, siamo davanti a te in questa battaglia» dice Cannizzaro.

«Ciccio mi ha rimproverato perché gli ho detto delle dimissioni solo alla fine. Tajani lo sapeva, lo sapeva Mulè, lo sapeva Salvini… A lui l’ho detto dopo. È vero, non ho un bel carattere – dice Occhiuto nel suo intervento – Ma ho dato tutto per questa regione. Amo questa regione e sono molto riconoscente con chi mi ha consentito di guidarla. Ad Antonio Tajani, al gruppo dirigente e a chi come Ciccio ha lavorato perché fosse possibile».