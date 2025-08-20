Regionali in Calabria, Conte mette ufficialmente sul tavolo il nome di Tridico

2 minuti per la lettura

A mettere fine al tira e molla sul c’è o non c’è legato alla possibile candidatura di Pasquale Tridico come presidente della coalizione alla Regionali in Calabria ci pensa Conte che cala il tris: sul tavolo i nomi di Tridico, Baldino e Orrico

LA lunga telenovela del centrosinistra calabrese sulla scelta del candidato presidente per le prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 si arricchisce di una nuova puntata. Protagonista è nientemeno che il presidente del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte che affida la propria riflessione ai social rilanciato anche dalla parlamentare Anna Laura Orrico.

«In questi giorni – sostiene Conte – ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire né quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente. Confermo quindi che il M5S mette a disposizione dell’intera coalizione anche la candidatura di Pasquale Tridico, una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi».

Ma per le Regionali in Calabria Conte non gioca solo la carta di Tridico ma aggiunge anche che «insieme a lui, come già anticipato ai tavoli di coalizione, ci sono le candidature – parimenti autorevoli – di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico. Da qui si partirà con le altre forze di colazione per scegliere insieme – oltre al programma migliore – anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento. Questa è una grande opportunità per una terra e una comunità spesso trascurate e tutti gli esponenti del M5S hanno ben chiara l’opportunità che si ha oggi di voltare pagina».