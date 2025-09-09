Regionali in Calabria, nuovo sondaggio Noto: Occhiuto avanti di quasi 9 punti

1 minuto per la lettura

Diffusi i dati del sondaggio sulle regionali in Calabria realizzato dall’Istituto Noto per ‘Porta a Porta’: Occhiuto si attesta al 54%, davanti a Tridico con il 45,5%

Nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto dei calabresi alle regionali del 5 e 6 ottobre. Stavolta la rilevazione è a cura dell’Istituto Noto per ‘Porta a Porta’, che oggi riparte su Rai1.

Per i sondaggisti di Noto, in Calabria il presidente uscente e candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, sarebbe al 54% mentre il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, Pasquale Tridico, si attesterebbe al 45,5%.

Il sondaggio è stato realizzato nei giorni precedenti alla presentazione delle liste.

Diffusi anche i dati per altre regioni interessate. Nelle Marche Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, si pone al 49,5% dei consensi mentre il candidato del centrosinistra Matteo Ricci è al momento al 47%. In Toscana il presidente uscente e candidato del centrosinistra Eugenio Giani sarebbe al 57% contro il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi al 39%.

Si tratta per ora del secondo sondaggio relativo alla Calabria. Il precedente, realizzato da Emg nei giorni 22 e 23 agosto, vedeva una distanza maggiore tra Occhiuto e Tridico, la cui candidatura era diventata ormai certa da pochissimi giorni. In quel caso Occhiuto si attestava al 60% e Tridico al 37.