Regionali in Calabria, arriva Elly Schlein

La segretaria del Pd nazionale, Elly Schlein, sarà giovedì 11 settembre, a Polistena, Camini e Catanzaro Lido a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria

«La Calabria deve ritornare a essere quella terra di solidarietà umana e di speranza nel futuro che è sempre stata». Lo dice il Pd della Calabria alla vigilia dell’arrivo della segretaria Elly Schlein, domani, giovedì 11 settembre, a Polistena, Camini e Catanzaro Lido.

ARRIVA IN CALABRIA ELLY SCHLEIN A POLISTENA, CAMINI E CATANZARO LIDO



«La Calabria è il cuore del Mediterraneo e questo è un tema politico di grandissima attualità, soprattutto di fronte allo spopolamento continuo del territorio prodotto dalle politiche del governo nazionale, che ha cancellato il Reddito di cittadinanza, e da quelle del centrodestra regionale, che ha tolto ai poveri per dare ai ricchi», sottolineano i dem calabresi.

PD CALABRESE: «LA CALABRIA DEVE TORNARE TERRA DI SOLIDARIETÀ E SPERANZA»



«Risposte eloquenti al razzismo di Salvini e ad atteggiamenti analoghi nel centrodestra nostrano sono la solidarietà espressa dai calabresi dopo la tragedia di Steccato di Cutro e l’integrazione naturale, nei nostri territori, di comunità provenienti da altre nazioni. Rispetto al classismo di Occhiuto e dei suoi alleati, noi pensiamo a un’altra Calabria: dell’apertura, del dialogo, della cooperazione, del ripopolamento e – concludono i dem – della centralità nel bacino del Mediterraneo, come ponte con tutta l’Europa».

LE TAPPE DEGLI INCONTRI DI ELLY SCHLEIN IN CALABRIA



La segretaria del Pd Elly Schlein sarà in Calabria domani, 11 settembre, per una serie di appuntamenti in vista della campagna elettorale per le Regionali del 5 e 6 ottobre, nelle quali il Pd sostiene la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, alla presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra. Lo riferiscono fonti del Pd Calabria.

In particolare Schlein l’11 pomeriggio farà tappa all’ospedale di Polistena (Reggio Calabria), quindi sarà nel centro storico di Camini (Reggio Calabria) e infine concluderà con un incontro a Catanzaro Lido.