Regionali in Calabria, Occhiuto: «Vittoria più forte di prima»

Roberto Occhiuto, in collegamento con la festa di Forza Italia Giovani a San Benedetto del Tronto, rilancia: «Vi inviterò in Calabria a festeggiare la vittoria»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – «Qui abbiamo fatto tre liste di Forza Italia. Avremo un risultato straordinario e dimostreremo quanto radicata sia Forza Italia, dovunque si vada a votare».

Lo dice Roberto Occhiuto, candidato alle regionali in Calabria per il centrodestra, in collegamento con Azzurra libertà, la festa di Forza Italia Giovani, a San Benedetto del Tronto.

OCCHIUTO: «GRAZIE PER IL SOSTEGNO»



«Grazie davvero per il sostegno che sto avvertendo da tutti quelli che mi scrivono continuamente sui social. Significa che vi inviterò tutti di dopo, in Calabria, a festeggiare questa vittoria che secondo me ci sarà, e sarà più grande rispetto a prima», aggiunge prima di ringraziare i giovani forzisti «che si stanno dimostrando straordinari, anche qua in Calabria, in campagna elettorale. Sono davvero i nostri pilastri in mezzo alla strada, alla scuola, nell’università. Credo che stiamo dimostrando una maturità che a volte è possibile di insegnamento a noi dirigenti nazionali».

SALVINI ALLA FESTA DELL’UDC, «NOI INSIEME PER PIACERE»

«Noi siamo insieme non per dovere ma per piacere. Abbiamo le Marche, la Valle d’Aosta, la Calabria, la Toscana, la Campania, il Veneto e la Puglia. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi in queste sette elezioni regionali e in questi due anni di legislatura».

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in video collegamento alla festa nazionale dell’Udc.