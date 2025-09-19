Regionali Calabria, sondaggio Swg, Occhiuto vola

1 minuto per la lettura

Nuovo sondaggio elettorale realizzato da Swg, Occhiuto in largo vantaggio tra 57 e il 61%, Tridico si attesterebbe tra il 38 e il 42%. Toscano tra lo 0 e il 2%

UN nuovo sondaggio sulle elezioni regionali in Calabria, realizzato da Swg e diffuso da Lacnews, fotografa un divario piuttosto ampio tra Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, e Pasquale Tridico, candidato del campo largo.

SONDAGGIO SWG, LA NUOVA FORBICE



Secondo i dati di Swg, Occhiuto si attesta tra il 57 e il 61%, una percentuale di consenso più rotonda rispetto al 53/54% che gli assegnavano le rilevazioni precedenti. Tridico segue con una forbice tra il 38 e il 42%. Terzo Toscano, che si attesta tra lo 0 e il 2%. Resta ancora importante la fetta di indecisi, circa il 24%.

REALIZZATO TRA 11 E 17 SETTEMBRE

Le interviste sono state realizzate tra l’11 e il 17 settembre su un campione di 1005 residenti maggiorenni. Dato curioso: tra tutti gli intervistati contatti, oltre 4mila ha scelto di non rispondere al sondaggio. Non si tratterebbe in ogni caso di una novità: gli addetti ai lavori spiegano che invece è molto comune, quando si realizzano sondaggi telefonici, trovarsi di fronte a rifiuti, perché gli intervistati per varie ragioni – compreso anche il timore che si tratti di una forma di controllo del voto – preferiscono non rispondere.