Speciale elezioni in Calabria, Forum con Roberto Occhiuto

Elezioni Regionali Calabria 2025, il VIDEO del Forum tenutosi nella redazione di Castrolibero de L’Altravoce Il Quotidiano con Roberto Occhiuto candidato alla Presidenza della Regione Calabria per il centrodestra

I giornalisti dell’edizione calabrese de l’Altravoce Il Quotidiano incontrano nella redazione di Castrolibero Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria per lo schieramento di Centrodestra alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. Il governatore uscente ha risposto alle domande sul programma elettorale e non solo poste dal direttore responsabile de L’Altravoce, Il Quotidiano, Massimo Razzi, e dai giornalisti Valerio Panettieri, Maria Francesca Fortunato e Filippo Veltri. Nel corso del Forum Occhiuto ha affrontato i temi caldi del dibattito politico che sta caratterizzando la campagna per le elezioni regionali fornendo la propria ricetta per i problemi della Regione, dalla sanità al lavoro passando per la valorizzazione della cultura e dei beni culturali, non tralasciando di mettere in luce i punti salienti dell’attività svolta durante il mandato da presidente della Regione appena concluso.