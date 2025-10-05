X
Regionali Calabria, Francesco Toscano alle urne per il voto

5 Ottobre 2025

Elezioni Regionali in Calabria 5-6 ottobre 2025, Francesco Toscano
1 minuto per la lettura

Francesco Toscano, candidato a presidente della Regione Calabria, ha espresso il suo voto alle elezioni regionali

Anche Francesco Toscano, candidato alla carica di presidente della Regione Calabria, si è recato nella mattinata di oggi 5 ottobre 2025 alle urne per il suo voto. Il seggio, nella scuola Toscano di Gioia Tauro.

Classe ’79, di Gioia Tauro, Francesco Toscano è un po’ l’outsider di questa campagna. Corre con il sostegno di Democrazia sovrana popolare, partito che ha cofondato insieme a Marco Rizzo.

