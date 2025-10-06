Elezioni regionali, Conte (M5S): «Grazie a Tridico. Opposizione vigile a Occhiuto»

1 minuto per la lettura

Dopo la sconfitta alle elezioni in Calabria, il leader del M5s Giuseppe Conte ringrazia il candidato a governatore Pasquale Tridico: «ha accettato la sfida in salita» e promette opposizione vigile a Occhiuto.

ROMA – Nonostante la dura sconfitta che si sta profilando per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Calabria, il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha voluto subito esprimere gratitudine per il candidato governatore, l’eurodeputato Pasquale Tridico. «Dobbiamo solo dire grazie a Pasquale Tridico», ha esordito Conte, riconoscendo il contesto difficile della competizione. Conte ha sottolineato come la candidatura di Tridico sia stata un atto di dedizione alla regione, accettato in condizioni estreme e contro ogni pronostico favorevole.

«Per amore della propria terra di origine – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – ha generosamente accettato, in condizioni di emergenza, di candidarsi raccogliendo l’invito unanime di varie forze politiche, sociali e culturali che gli hanno chiesto di concorrere in una campagna elettorale che si è preannunciata sin dall’inizio molto in salita».

TRIDICO, L’AMAREZZA DI CONTE PER L’ASTENSIONISMO ALLE ELEZIONI E L’OPPOSIZIONE VIGILE A OCCHIUTO

Il leader pentastellato ha espresso preoccupazione per l’astensionismo, che a suo avviso è sintomo di una politica percepita come “una sommatoria di calcoli e convenienze”, e ha promesso un rinnovato impegno del Movimento per dimostrare di non essere “tutti uguali”. Nonostante la sconfitta, l’impegno di Tridico non è stato vano, secondo Conte, poiché ha permesso di costruire un “nuovo percorso politico” che garantirà posizioni “forti e chiare dall’opposizione”. Rivolgendosi al vincitore, Roberto Occhiuto, Conte ha concluso: «A Occhiuto auguro buon lavoro: noi vigileremo affinché le urgenze dei calabresi rimangano sempre al primo posto».