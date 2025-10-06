Regionali Calabria, il Centrodestra esulta. Tajani: “Grande successo”

2 minuti per la lettura

Esulta il Centrodestra per i primi exit poll che danno vincente Roberto Occhiuto alle elezioni regionali della Calabria; Tajani con Occhiuto a Gizzeria per il comitato elettorale

Dai risultati dei primi exit poll si profila un grande successo per Roberto Occhiuto che potrebbe essere il primo presidente della Regione Calabria ad ottenere il doppio mandato. Un successo per il Centrodestra che esulta. A partire da Antonio Tajani che ha voluto dare il suo sostegno ad Occhiuto direttamente con la sua presenza.

TAJANI A GIZZERIA PER IL COMITATO ELETTORALE DI OCCCHIUTO

Il vicepremier e ministro degli Esteri infatti è arrivato a Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro, nella sede del comitato elettorale del candidato di centrodestra, Roberto Occhiuto. Al suo arrivo, il ministro ha rilasciato una breve dichiarazione ai giornalisti e ha poi raggiunto Occhiuto, atteso in sala stampa per l’inizio della conferenza.

“Se i dati dei primi exit poll saranno confermati, si profila un grande successo del presidente Occhiuto e di Forza Italia. Un grande successo del centrodestra, come forza che raccoglie tanti consensi” Queste le parole di Tajani al suo arrivo a Gizzeria commentando i primi exit poll. “E’ chiaro – aggiunge – che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi”.

REGIONALI CALABRIA, ACCANTO A TAJANI ESULTA IL CENTRODESTRA

Un successo quello del Centrodestra sottolineato anche da Maurizio Gasparri. Il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia ha così commentato le prime proiezioni: «Mi pare di capire dai primi Exit poll che Roberto Occhiuto, il centrodestra e Forza Italia potrebbero trionfare, mentre Conte, i grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l’ennesimo buco nell’acqua. Navigano male ormai a sinistra».

“Complimenti a Roberto Occhiuto che, per la prima volta dopo vent’anni di alternanza, è riconfermato alla guida della Calabria con circa il 20% in più rispetto alla sinistra”. Lo sottolinea Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in un post sui social. “L’impegno, il lavoro, la dedizione vengono premiati e riconosciuti. E complimenti a Schlein, Conte, Bonelli e compagni che stanno distruggendo la sinistra italiana, la sua storia, la sua credibilità inseguendo una deriva ideologica ed estremista che non appartiene alla storia nazionale e che infatti gli italiani rigettano”