Elezioni amministrative in Calabria, 79 comuni al voto, solo 5 sopra i 15mila abitanti

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Sono 79 i comuni che andranno al voto in Calabria alle elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio, di questi 5 potrebbero avere il ballottaggio, non Cirò Marina e Taurianova, però, lo spopolamento infatti ha abbassato la soglia degli abitanti: per i due comuni gara secca

SONO 79 i Comuni calabresi chiamati alle urne i prossimi 24 e 25 maggio. Il turno di ballottaggio è in programma il 7 e l’8 giugno. Ma sarà un secondo (eventuale) turno che potrà interessare solo 5 dei municipi al voto: Reggio Calabria, Crotone, Palmi, San Giovanni in Fiore e Castrovillari. Sono gli unici comuni con popolazione residente superiore ai 15mila abitanti interessati dal passaggio elettorale.

Non ci sarà ballottaggio, invece, per Cirò Marina e Taurianova. Per loro “gara secca” stavolta: in una regione che continua a spopolarsi, le due città, al censimento 2021, sono scese sotto i 15mila abitanti.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN CALABRIA, 19 COMUNI AL VOTO PRIMA DELLA NATURALE SCADENZA

Dei 79 Comuni al voto, circa uno su quattro (19) va alle urne per cause straordinarie e fuori dalle cicliche scadenze naturali. In due casi (Cerva e Tropea) gli elettori saranno chiamati a eleggere sindaco e consiglio comunale dopo lo scioglimento per mafia.

Negli altri 17 si va al voto prima della scadenza naturale per dimissioni del sindaco o scioglimento del Consiglio. In questa tornata c’è anche un discreto numero di municipi che hanno salutato anzitempo i propri sindaci perché eletti in Consiglio regionale. È il caso, ad esempio, di Palmi e di Castrolibero (i sindaci Ranuccio e Greco sono stati eletti consiglieri regionali lo scorso ottobre). Anche Reggio Calabria e San Giovanni in Fiore hanno visto i loro sindaci (Falcomatà e Succurro) “promossi” a Palazzo Campanella, ma in questo caso il mandato comunale era arrivato quasi a scadenza.

Ad Acquaro si torna al voto dopo pochi mesi: le ultime elezioni, lo scorso novembre, si sono risolte in un nulla di fatto perché non si è raggiunto il quorum (e c’era una sola lista). Anche stavolta la sfida sarà contro l’astensionismo.