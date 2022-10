Aeroporti, Occhiuto: «Investimento epocale da 215 milioni»

1 minuto per la lettura

CATANZARO – “Un grande, epocale, investimento”. Così Roberto Occhiuto annuncia nuovi investimenti per 215 milioni di euro complessivi sui tre aeroporti della Calabria.

“Per l’aeroporto di Lamezia Terme sono previsti 119,5 milioni – scrive su Facebook il presidente della Regione – a Reggio Calabria andranno 60 milioni mentre a Crotone 36 milioni”.

“Realizzeremo in tempi rapidi il rilancio dei tre scali aeroportuali, attualmente in condizioni di assoluto degrado rivoluzionandone infrastrutture e servizi e facendone i veri biglietti da visita per il turismo”, conclude Occhiuto.

Nel post sui social campeggia la scritta: “La Calabria può diventare la capitale del turismo nel Mediterraneo”.