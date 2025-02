Pd Calabria, azzerate le cariche. Parte la stagione dei congressi

2 minuti per la lettura

La direzione nazionale dei democratici ha azzerato tutte le cariche in Calabria. Si andrà al voto in primavera.

ANCHE il Pd calabrese andrà a congresso entro giugno. A deciderlo è stata ieri la direzione nazionale del partito, sentiti anche gli organismi calabresi.

Il mandato dei segretari, di quello regionale Irto e dei provinciali, era in scadenza, ma si sarebbe dovuti andare al voto – secondo il calendario “naturale” – in autunno.

IL PD CALABRESE AL VOTO



La direzione quindi doveva decidere se aspettare o accorpare il turno elettorale calabrese a quello di 40 federazioni provinciali e cinque regioni – tra queste Emilia, Campania, Sicilia – che andranno al voto invece in primavera.



La scelta è stata quella di accorpare i congressi in un’unica tornata, nella finestra dal primo aprile al 30 giugno. Una scelta, da quanto si apprende, condivisa.

IRTO (PD): «DECISIONE POSITIVA»



«È positiva la decisione della Direzione nazionale del Pd di aprire nel 2025 una finestra congressuale da Nord a Sud – commenta il segretario regionale uscente Nicola Irto – Ci saranno quindi tanti congressi, pure in Calabria e a tutti i livelli.

Ciò consentirà al Partito di aumentare la partecipazione democratica e di organizzarsi in maniera ancora più forte, anche in vista dei futuri impegni elettorali, guardando alla costruzione dell’alternativa alle destre».

L’ULTIMO CONGRESSO REGIONALE NEL GENNAIO 2022



L’ultimo congresso regionale del Pd si è tenuto nel gennaio del 2022 e ha visto, appunto, l’elezione di Nicola Irto, all’epoca consigliere e capogruppo regionale e oggi senatore, che chiudeva così tre anni di commissariamento del Pd calabrese.

Irto era anche l’unico candidato in lizza, dopo l’esclusione di Mario Franchino, decisa dalla commissione di Garanzia.



Per il Partito democratico calabrese si annuncia quindi una primavera intensa, considerando che nelle prossime settimane si andrà al voto – a maggio – per le elezioni amministrative, anche in Comuni importanti come Rende.



E i dem calabresi di solito non vivono le stagioni congressuali con grande serenità: l’appuntamento con tesseramento e urne è spesso il punto di caduta di tensioni più o meno latenti nel partito. Sovrapporle con le delicate decisioni elettorali potrebbe non essere “salutare”. «Siamo pronti ad andare al voto» assicura però un dirigente dem.



Del resto la segretaria Elly Schlein attribuisce a questa scadenza congressuale grande importanza.

«L’Organizzazione proporrà una finestra per i Congressi provinciali e regionali che si devono tenere. Questo si deve accompagnare a una grande campagna sul tesseramento, mi impegno io per prima: aiutateci a cambiare per cambiare il Paese» ha detto Elly Schlein durante i lavori della direzione.