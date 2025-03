Il Pd regionale della Calabria avvia la stagione dei congressi

2 minuti per la lettura

L’annuncio del segretario del Pd Calabria Nicola Irto al termine della direzione regionale che ha fissato le date dei congressi regionale e provinciali

CATANZARO – Il Pd apre la stagione dei congressi in Calabria. In ottemperanza al dispositivo adottato per tutt’Italia dall’ultima direzione nazionale del Partito democratico, infatti, la direzione regionale del partito, che si è riunita a Lamezia Terme con la guida del segretario regionale, Nicola Irto, ha approvato all’unanimità il regolamento della fase congressuale.

Nel documento sono sono contenute anche le date dei congressi. In particolare, il congresso regionale, che dovrà eleggere il segretario e l’assemblea, è fissato per i giorni 16-17-18 maggio, mentre i congressi provinciali e quelli di circolo si terranno il 20-21-22 giugno dopo gli eventuali ballottaggi delle Amministrative. Il regolamento ha anche istituito la commissione regionale per il congresso.

Per quanto riguarda l’accesso all’elettorato attivo e passivo, al congresso regionale possono votare tutti gli iscritti presenti nell’Anagrafe certificata 2024 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al Pd e tutti i nuovi iscritti 2025 al Pd la cui iscrizione è avvenuta in modalità online purché si iscrivano entro il 16 aprile. Le candidature per l’elezione a segretario regionale del Pd, invece, possono essere depositate entro le ore 12 del 26 aprile.

PD CALABRIA, FISSATE LE DATE DEI CONGRESSI, IL COMMENTO DEL SEGRETARIO NICOLA IRTO

«Sull’indizione dei congressi – ha commentato il segretario del Pd Calabria, il senatore Nicola Irto, a margine di un’iniziativa a Tiriolo (Catanzaro) – ci sono state letture deviate e letture sceniche. Ma io rilevo due dati. Il primo: evidentemente non si è abituati a un partito che fa i congressi, perché negli altri partiti i segretari regionali o provinciali sono scelti con due righe che fa il capo di Roma. Noi invece siamo un partito che fa i congressi».

«Il secondo: in Calabria siamo arrivati all’ordinarietà. Avevamo i commissari, poi abbiamo fatto i congressi. È passato il tempo statutariamente previsto e ora i congressi si fanno a scadenza naturale con una discussione importante- Perché in questo caso – ha aggiunto Irto – saranno caratterizzati anche dalla nostra proposta politica per costruire l’alternativa al centrodestra alla Regione e in Italia. Avremo quindi un tema centrale, quello di raccontare le ragioni della Calabria e del Mezzogiorno rispetto a un governo regionale che si è girato dall’altra parte ma anche rispetto a un governo nazionale che ha abbandonato il Mezzogiorno e la Calabria».