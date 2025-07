Calabria, cancellata in Consiglio regionale la legge che finanzia le primarie

3 minuti per la lettura

In 16 anni non era mai stata attuata e adesso, dopo un lungo dibattito, nel Consiglio regionale della Calabria viene cancellata la legge che finanzia le primarie

APPROVARLA, nel 2009, impiegò un serrato dibattito e costò qualche strappo (anche nel centrosinistra e nel Pd, che ne era promotore). Nei sedici anni trascorsi da allora – eravamo a una settimana dal Ferragosto – ha conosciuto un solo tentativo di applicazione, presto naufragato. Parliamo della legge che istituiva le primarie per la scelta del candidato alla presidenza della Regione, come parte dell’iter elettorale regionale, finanziandole con un contributo pubblico che poteva arrivare a 600mila euro. Rientrava in un pacchetto di riforme statutarie firmate da Agazio Loiero e Giuseppe Bova (all’epoca, rispettivamente, governatore e presidente del Consiglio). Vennero anche indette, ma tra defezioni dei partiti e polemiche sui costi – si stimò a un certo punto una spesa di 2,5 milioni – si decise poi di celebrarle sì ma come primarie del Pd, a spese quindi del partito.

CANCELLATA LA LEGGE CHE FINANZIA LE PRIMARIE “UN ATTO DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA”

La legge, che era finita e rimasta in un ‘cassetto’ per sedici anni, ora va direttamente in archivio. Il Consiglio regionale ieri a maggioranza ha approvato la sua abrogazione. Voto contrario di Antonio Lo Schiavo e astensione (ma, come vedremo, a malincuore per Mammoliti) per il Pd. Ha votato a favore, oltre al centrodestra, anche Ferdinando Laghi.

Per il centrodestra l’abrogazione «è un atto di semplificazione amministrativa – spiega la relatrice del provvedimento, Luciana De Francesco – È una legge rimasta inattuata, che vincola ogni anno delle risorse (600mila euro, ndr) del bilancio regionale. Abrogandola potremo destinare questi fondi alla realizzazione di presidi di legalità e sicurezza. E del resto – aggiunge poi, in replica alle opposizioni – la democrazia non si misura con leggi vetrina, che restano lettera morta».

Contrario, come accennato, Lo Schiavo, che dà il via a un dibattito piuttosto vivace – il presidente del Consiglio Mancuso lo definirà «eccessivo» visto il tempo impiegato – se si pensa che la discussione verteva su una legge che in sedici anni nessun governo regionale ha pensato di attuare.

«Cancellare questa legge per me è un errore. A chi fa paura? In una stagione storica caratterizzata da forte astensionismo – dice – restringiamo ancora le opportunità a disposizione degli elettori per far sentire la propria voce». Sulla stessa lunghezza d’onda il dem Raffaele Mammoliti che parla di «strappo democratico esagerato» e sembra preludere al voto contrario anche del Pd. Sarà poi il capogruppo Mimmo Bevacqua a correggere il tiro.

I FAVOREVOLI, I CONTRARI E L’ASTENSIONE DEI DEM

«Questa maggioranza conferma la propria incapacità di portare in aula una proposta complessiva sul sistema elettorale. Dobbiamo però essere onesti tra di noi. Questa legge non è nata come volontà di dare ai calabresi la possibilità di scegliere, ma pensata per piegare il potere del presidente di turno alle proprie esigenze» dice il capogruppo dem, annunciando l’astensione del gruppo. «Continuo a considerare sbagliata questa abrogazione – commenta poi Mammoliti – ma per disciplina di gruppo mi adeguo».

Toni altrettanto vivaci – nel corso di un dibattito che non aveva grandi questioni in agenda e in cui la maggioranza non è parsa molto incline a battibeccare – si sono poi registrati sulle proposte dedicate ai Trasporti, alla cessione dei crediti fiscali per i bonus edilizi, all’Arsai (ve ne riferiamo in basso).

Tra gli altri punti il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto dell’assise, chiuso per il 2024 con un avanzo di 35 milioni, e quello dell’Arpacal (10 milioni di risultato d’amministrazione, con la riduzione dei passivi e del contenzioso). Approvate anche la delega alla Giunta regionale per la redazione del testo unico sul commercio, alcune modifiche alla legge urbanistica regionale in materia di commissari ad acta, disposizioni sul trasferimento e iscrizione dei beni immobili delle aziende del servizio sanitario, norme in materia di demanio marittimo.

Approvata anche la proposta di legge – primo firmatario Ferdinando Laghi – che prevede il recupero, reimpiego e donazione dei farmaci ancora validi.