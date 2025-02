Sanità, Occhiuto: «Asp e Ao hanno tutti i bilanci chiusi»

1 minuto per la lettura

Il presidente della Regione annuncia di aver firmato il Dca per l’approvazione dell’ultimo bilancio pendente dell’Asp di Reggio

«Ho firmato il Dca per l’approvazione dell’ultimo bilancio pendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Da questo momento le Asp e le Ao calabresi hanno tutti i bilanci finalmente chiusi»

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

«Negli ultimi due anni gli uffici della struttura commissariale hanno fatto un lavoro straordinario ed hanno rimesso in ordine i conti della nostra sanità. Un’operazione verità che ha posto fine alla “tradizione orale” che incredibilmente ho trovato al mio arrivo. Non solo. Abbiamo ricostruito anche il dato storico, come richiesto dalla legge, e nelle ultime settimane abbiamo approvato i bilanci dal 2013 al 2021 per l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, e dal 2018 al 2021 per l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, con i pareri positivi degli organi di controllo»

La Calabria, «dal punto di vista contabile è così allineata alle migliori pratiche contabili sanitarie regionali del Paese. Un ulteriore e decisivo passo in avanti verso l’uscita, dopo oltre 15 anni, dal commissariamento della nostra sanità. Tutto ciò – conclude – è stato possibile anche grazie alla positiva interlocuzione avuta con il governo e con il Parlamento: capacità di mediazione e rapporti politici e personali spesi con professionalità e autorevolezza ci hanno consentito di raggiungere questo storico risultato».